Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Quem disse que o tênis masculino anda sem graça?

A rivalidade entre Sinner e Alcaraz está incentivando os demais jogadores e azarões estão movimentando o circuito

Carlos Alcaraz e Jannck Sinner no US Open: respeito e rivalidade (Matthew Stockman/Getty Images)

Carlos Alcaraz e Jannck Sinner no US Open: respeito e rivalidade (Matthew Stockman/Getty Images)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06h30.

Tudo sobreTênis (esporte)
Saiba mais

Entre comentaristas e torcedores, virou lugar-comum dizer que o tênis hoje é dominado por dois tenistas, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Números comprovam essa afirmação. Os últimos oito torneios de Grand Slam foram divididos entre os dois, quatro para cada. No ano passado, eles foram os tenistas que mais venceram torneios, oito para o espanhol, seis para o italiano.

A diferença de pontuação de Jannik Sinner, número dois do mundo, para Alexander Zverev, o número 3, é de mais de 5 mil pontos. Ou seja, para que o alemão ultrapasse Sinner, ele precisaria ganhar o equivalente a dois torneios de Grand Slam e um Masters 1000. E Sinner não vencer mais nenhum jogo enquanto isso.

Neste Australian Open, nas três rodadas disputadas até agora, nem Alcaraz e nem Sinner perderam um set sequer. O que indica um claro favoritismo para que um dos dois leve o primeiro Grand Slam da temporada.

Daí a dizer que o circuito masculino anda sem graça existe uma distância grande.

A evolução dos rivais

Virou também um clichê entre os tenistas dizer que o tênis vem sendo dominado pela dupla Sinalcaraz. E que, para enfrentá-los, eles precisam melhorar. É o que vem acontecendo.

Daniil Medvedev chegou a ser número um do mundo, em 2022, após vencer 20 títulos, mas depois entrou em decadência. De maio de 2023 até o final do ano passado, ele venceu apenas um torneio, e sem muita expressão, o ATP 250 de Almaty.

Este ano, no entanto, vem reagindo. Neste mês, já conquistou o ATP 250 de Brisbane. No Australian Open, ele venceu as três rodadas iniciais, a última de virada após perder os dois primeiros sets e ter uma quebra de desvantagem no terceiro, contra Fabian Marozsan. É uma das apostas para voltar ao top 10 este ano.

Nas oitavas de final, Medvedev iria enfrentar Learner Tien, jovem de 19 anos, atualmente em 29º lugar do ranking, uma das boas surpresas recentes do circuito. Learner mantém uma rivalidade com o brasileiro João Fonseca desde os tempos de juvenil. Fonseca venceu os três confrontos com Tien até agora. É a atual sensação do tênis brasileiro, e mesmo mundial. Segundo comentaristas internacionais mais otimistas, é candidato a entrar no top 5 do ranking ainda neste ano.

O talentoso Bublik

Uma das maiores zebras do ano passado foi Valentin Vacherot, de Mônaco. Em outubro, ele foi campeão do Rolex Xangai Masters, um Masters 1000, depois de passar pelo qualifying. Com um estilo mais solto, sem a elegância usualmente associada ao tênis, ganhou uma legião de torcedores. No Australian Open, só parou na terceira rodada frente a Ben Shelton, jovem americano de saque poderoso e enorme potencial.

Ben Shelton ocupava a sétima posição do ranking da ATP até o começo do Australian Open. Entre os top ten, o italiano Lorenzo Musetti, em quinto lugar, perdeu cinco finais consecutivas, mas não deve demorar a vencer um torneio de expressão. Na sexta posição, o australiano Alex de Minaur, conhecido pela velocidade, vem evoluindo a cada temporada.

Mas a maior surpresa recente talvez tenha sido a do cazaque Alexander Bublik, hoje na décima posição. No começo do ano passado ele chegou a ficar abaixo dos 80 primeiros colocados e pensou em se retirar das quadras. Após umas aparentemente divertidas férias em Las Vegas, venceu quatro torneios e foi um dos únicos três tenistas a derrotar Sinner. Com seu jeito divertido, muito talento, costuma ter a torcida a seu favor.

O tênis está sem graça? Não me parece.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)Carlos AlcarazJannik Sinner

Mais de Casual

Onde assistir a 'O Agente Secreto'? Filme concorre a 4 Oscars

De Anne Hathaway a Anna Wintour, famosos vão ao velório de Valentino em Roma

Day use em lanchas cresce e segue tendência dos hotéis

Os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Mais na Exame

Pop

Como o Batman lançado há 60 anos salvou o personagem do fracasso

EXAME Agro

Como a pesca criou um setor de 516 milhões de euros na maior ilha do mundo

Carreira

Aos 33, ele trabalhava 100 horas por semana — hoje lidera um negócio de US$ 633 milhões

Negócios

Ela vendeu sua empresa por US$ 100 milhões — e repetiu o sucesso com outra marca