Esporte

João Fonseca no ATP de Buenos Aires: horário e onde assistir

Jovem tenista brasileiro vai defender o título pela primeira vez nesta quarta-feira

João Fonseca: atleta é um dos principais nomes do Rio Open (Shi Tang/Getty Images)

João Fonseca: atleta é um dos principais nomes do Rio Open (Shi Tang/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10h36.

João Fonseca vai fazer sua estreia na edição de 2026 do ATP 250 de Buenos Aires, na argentina, nesta quarta-feira, 11.

Como o brasileiro foi campeão do torneio no ano passado, vai iniciar a competição direto nas oitavas de final, contra o chileno Alejandro Tabilo, número 71 do ranking mundial.

O vencedor vai às quartas de final contra Roman Andres Burruchaga ou Tomás Martín Etcheverry, ambos argentinos.

No momento, Fonseca ocupa a 33ª posição no ranking de melhores tenistas do mundo. O atleta de 19 anos desistiu dos ATPs 250 de Brisbane e Adelaide, realizados no início de janeiro, devido a problemas na lombar.

O ATP de Buenos Aires, também conhecido como Argentina Open, garante 250 pontos e US$ 100 mil (aproximadamente R$ 519 mil) ao vencedor do torneio.

Que horas assistir a João Fonseca X Alejandro Tabilo?

A partida acontece nesta quarta-feira, 11, na Quadra Guillermo Vilas, às 18h30 do horário de Brasília. 

Onde assistir a João Fonseca X Alejandro Tabilo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

