João Fonseca no ATP de Buenos Aires: horário e onde assistir

João Fonseca vai fazer sua estreia na edição de 2026 do ATP 250 de Buenos Aires, na argentina, nesta quarta-feira, 11.

Como o brasileiro foi campeão do torneio no ano passado, vai iniciar a competição direto nas oitavas de final, contra o chileno Alejandro Tabilo, número 71 do ranking mundial.

O vencedor vai às quartas de final contra Roman Andres Burruchaga ou Tomás Martín Etcheverry, ambos argentinos.

No momento, Fonseca ocupa a 33ª posição no ranking de melhores tenistas do mundo. O atleta de 19 anos desistiu dos ATPs 250 de Brisbane e Adelaide, realizados no início de janeiro, devido a problemas na lombar.

O ATP de Buenos Aires, também conhecido como Argentina Open, garante 250 pontos e US$ 100 mil (aproximadamente R$ 519 mil) ao vencedor do torneio.

Que horas assistir a João Fonseca X Alejandro Tabilo?

A partida acontece nesta quarta-feira, 11, na Quadra Guillermo Vilas, às 18h30 do horário de Brasília.

Onde assistir a João Fonseca X Alejandro Tabilo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.