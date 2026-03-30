Restituição do IR 2026 terá 4 lotes; veja o calendário completo

IRPF 2026: Receita encurta cronograma e prevê pagar 80% dos valores até junho. (Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)
Repórter de Invest
Publicado em 30 de março de 2026 às 10h54.
A Receita Federal definiu o calendário de restituição do Imposto de Renda 2026 com um formato mais enxuto e antecipado: serão quatro lotes, com início em 29 de maio — data limite para entrega da declaração.
A mudança reduz o intervalo entre a declaração e o pagamento e altera o ritmo tradicional de devolução do imposto.
O cronograma segue até agosto e substitui o modelo adotado em anos anteriores, quando a restituição era distribuída em cinco lotes ao longo de um período maior ao longo do ano.
Agora as datas oficiais de pagamento são:
Para consultar a restituição, o contribuinte deve acessar o site ou aplicativo Meu Imposto de Renda, informar CPF e data de nascimento e verificar a situação na área de restituição: "Consultar minha restituição."
A Receita projeta que cerca de 80% das restituições sejam pagas já entre maio e junho. O efeito tende a ser mais imediato sobre consumo, quitação de dívidas e recomposição de orçamento.
Na prática, isso significa uma antecipação de fluxo financeiro para as famílias, que passam a receber a devolução de imposto paga mais rapidamente.
O encurtamento do calendário também reduz o tempo de espera para quem entrega a declaração sem inconsistências. Em contrapartida, limita a margem para correções ao longo do processo.
A consulta segue disponível nos canais digitais do Fisco e permite acompanhar o andamento da declaração em tempo real. O sistema pode, ainda, indicar diferentes situações para a restituição:
A liberação da consulta por lote ocorre poucos dias antes dos depósitos. O acompanhamento frequente é recomendado para evitar atrasos.
A ordem de pagamento segue critérios de prioridade, a começar pelas:
Os demais contribuintes recebem conforme a data de envio e o processamento das informações. A Receita indica que o uso da pré-preenchida e do Pix reduz erros e aumenta a chance de inclusão nos primeiros lotes.
Entre as mudanças para 2026 está a restituição automática para contribuintes com renda de até dois salários mínimos que não são obrigados a declarar.
Nesses casos, o sistema identifica valores retidos indevidamente e realiza o pagamento de até R$ 1.000 diretamente.
Em nota oficial, o órgão informou que "caso haja valor a restituir, o pagamento será feito automaticamente, com crédito na conta vinculada ao Pix com chave CPF do contribuinte".Um lote específico para esse público está previsto para julho, com consulta liberada antecipadamente.
O prazo de entrega da declaração vai até 29 de maio de 2026. Quem envia mais cedo tende a receber antes, desde que não haja inconsistências. Afinal, o atraso implica em:
Além disso, em um calendário mais curto, a diferença entre declarar no início ou no fim do prazo tende a ter impacto mais direto no tempo de espera pela restituição.