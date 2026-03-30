Restituição do IR 2026 terá 4 lotes; veja o calendário completo

A Receita Federal definiu o calendário de restituição do Imposto de Renda 2026 com um formato mais enxuto e antecipado: serão quatro lotes, com início em 29 de maio — data limite para entrega da declaração.

A mudança reduz o intervalo entre a declaração e o pagamento e altera o ritmo tradicional de devolução do imposto.

O cronograma segue até agosto e substitui o modelo adotado em anos anteriores, quando a restituição era distribuída em cinco lotes ao longo de um período maior ao longo do ano.

Agora as datas oficiais de pagamento são:

29 de maio de 2026

30 de junho de 2026

31 de julho de 2026

28 de agosto de 2026

Para consultar a restituição, o contribuinte deve acessar o site ou aplicativo Meu Imposto de Renda, informar CPF e data de nascimento e verificar a situação na área de restituição: "Consultar minha restituição."

Antecipação de fluxo e efeito na economia

A Receita projeta que cerca de 80% das restituições sejam pagas já entre maio e junho. O efeito tende a ser mais imediato sobre consumo, quitação de dívidas e recomposição de orçamento.

Na prática, isso significa uma antecipação de fluxo financeiro para as famílias, que passam a receber a devolução de imposto paga mais rapidamente.

O encurtamento do calendário também reduz o tempo de espera para quem entrega a declaração sem inconsistências. Em contrapartida, limita a margem para correções ao longo do processo.

IRPF 2026: consulta e monitoramento

A consulta segue disponível nos canais digitais do Fisco e permite acompanhar o andamento da declaração em tempo real. O sistema pode, ainda, indicar diferentes situações para a restituição:

Declaração processada e aguardando pagamento

Dados ainda em análise pela Receita

Existência de pendências que exigem retificação

A liberação da consulta por lote ocorre poucos dias antes dos depósitos. O acompanhamento frequente é recomendado para evitar atrasos.

IRPF 2026: critérios de prioridade

A ordem de pagamento segue critérios de prioridade, a começar pelas:

Pessoas com 80 anos ou mais

Pessoas com 60 anos ou mais, com deficiência ou doença grave

Professores cuja principal fonte de renda seja o magistério

Contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber via Pix com chave CPF

Os demais contribuintes recebem conforme a data de envio e o processamento das informações. A Receita indica que o uso da pré-preenchida e do Pix reduz erros e aumenta a chance de inclusão nos primeiros lotes.

Restituição automática é novidade

Entre as mudanças para 2026 está a restituição automática para contribuintes com renda de até dois salários mínimos que não são obrigados a declarar.

Nesses casos, o sistema identifica valores retidos indevidamente e realiza o pagamento de até R$ 1.000 diretamente.

Em nota oficial, o órgão informou que "caso haja valor a restituir, o pagamento será feito automaticamente, com crédito na conta vinculada ao Pix com chave CPF do contribuinte".

Um lote específico para esse público está previsto para julho, com consulta liberada antecipadamente.

Prazo e impacto no recebimento

O prazo de entrega da declaração vai até 29 de maio de 2026. Quem envia mais cedo tende a receber antes, desde que não haja inconsistências. Afinal, o atraso implica em:

Multa mínima de R$ 165,74

Penalidade que pode chegar a 20% do imposto devido

Menor chance de inclusão nos primeiros lotes

Além disso, em um calendário mais curto, a diferença entre declarar no início ou no fim do prazo tende a ter impacto mais direto no tempo de espera pela restituição.