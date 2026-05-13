Caiu na malha fina do Imposto de Renda? Saiba o que fazer

Faltam menos de 20 dias para o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda 2026 — e especialistas alertam que o contribuinte precisa redobrar a atenção neste ano. Isso porque a malha fina está diferente dos ciclos anteriores, em meio a mudanças importantes no sistema de cruzamento de dados da Receita Federal.

Veja abaixo o que fazer se caiu na malha fina.

Segundo Antonio Carlos Santos, presidente do Sescon SP (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis), o IR 2026 marca o primeiro grande ciclo após a extinção da DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), documento que historicamente era utilizado pela Receita para conferir boa parte das informações de retenção na fonte.

Agora, o monitoramento passou a depender principalmente do eSocial e da EFD-Reinf, plataformas digitais usadas pelas empresas para enviar dados fiscais e trabalhistas ao governo.

A mudança provocou um aumento nas inconsistências entre as informações prestadas pelas empresas e os dados que aparecem automaticamente na declaração dos contribuintes. Na prática, isso elevou o número de declarações retidas em malha fina logo no início do processamento. Logo no início do prazo, a malha fina atingiu um pico de 19,3%.

“Muita gente caiu na malha não porque declarou errado, mas porque a fonte pagadora transmitiu dados incompletos, duplicados ou fora do prazo”, explica.

A orientação é que o contribuinte confira cuidadosamente informes de rendimento, valores de imposto retido e dados importados na declaração pré-preenchida antes de enviar o documento à Receita.

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026 termina no fim deste mês. Quem perder a data fica sujeito ao pagamento de multa, além de possíveis pendências no CPF.

Santos fez um passo a passo sobre o que fazer se caiu na malha fina.

O que mais tem levado contribuintes para a malha fina em 2026?

Os principais problemas são:

Divergência de IRRF;

Diferença entre informe de rendimentos e dados enviados no eSocial;

Falhas na migração DIRF → EFD-Reinf;

Deduções médicas sem correspondência;

Dependentes declarados em mais de uma declaração;

Rendimentos lançados em CPF incorreto;

Empresas que retificaram eventos após o contribuinte já ter entregue o IR.

Como o contribuinte pode saber se caiu na malha fina?

O caminho mais rápido é acessar o portal da Receita pelo e-CAC. O contribuinte deve:

Entrar no sistema gov.br;

Acessar “Meu Imposto de Renda”;

Verificar o item “Pendências de Malha”.

Ali a Receita mostra:

Qual informação divergiu;

Se o problema está em rendimentos;

Imposto retido;

Despesas médicas;

Ou outras inconsistências.

“Hoje o sistema está mais transparente do que anos atrás. Em muitos casos, a Receita já indica exatamente qual fonte pagadora gerou a divergência”, diz Santos.

Se o erro foi da empresa, o que o contribuinte deve fazer?

O primeiro passo é não entrar em pânico e não retificar imediatamente sem entender a origem do problema.

O ideal é:

Confirmar os valores no informe de rendimentos;

Comparar com o que aparece no e-CAC;

Procurar o RH ou departamento fiscal da empresa;

Pedir a correção/retificação do evento transmitido ao eSocial ou EFD-Reinf.

“Esse ponto é importante: em 2026, muitos casos dependem mais da empresa corrigir a base enviada à Receita do que da pessoa física alterar a declaração”, comenta.

O contribuinte deve retificar a declaração imediatamente?

Nem sempre a melhor saída é retificar a declaração imediatamente. Segundo Santos, existem situações em que a correção deve ser feita pelo próprio contribuinte e outras em que pode ser mais prudente aguardar.

A retificação é recomendada quando o erro partiu do contribuinte, como em casos de valores digitados incorretamente, omissão de rendimentos, inclusão de deduções indevidas ou informações erradas sobre dependentes. Nessas situações, a correção rápida ajuda a evitar problemas maiores com a Receita Federal.

Por outro lado, há cenários em que vale esperar antes de alterar a declaração. Isso acontece principalmente quando a inconsistência está nas informações enviadas pela empresa responsável pelos rendimentos.

Se a fonte pagadora já confirmou que fará uma retificação ou se a divergência ainda decorre de um processamento não consolidado pela Receita, Santos avalia que pode ser mais adequado aguardar a atualização dos dados para evitar novas inconsistências.

Em 2026, vários casos têm sido resolvidos por reprocessamento automático após a empresa corrigir os eventos.

Como funciona o reprocessamento automático?

A Receita faz cruzamentos contínuos. Se a empresa retifica corretamente as informações no eSocial/EFD-Reinf, o sistema pode reprocessar automaticamente a declaração do contribuinte sem necessidade de nova entrega.

Isso é uma novidade prática importante desse novo modelo digital. Mas é importante acompanhar: o status no e-CAC; eventuais novas pendências; e guardar protocolos e comprovantes.

Quanto tempo pode levar para sair da malha?

Depende do tipo de divergência. Casos simples podem ser resolvidos em dias ou poucas semanas após a retificação da empresa. Já inconsistências mais complexas podem levar meses. O grande problema é que muitos contribuintes não acompanham o e-CAC ou fazem retificações precipitadas, o que pode gerar novas divergências.

Existe risco de multa mesmo quando o erro é da empresa?

Existe possibilidade de questionamento automático inicialmente, porque o CPF do contribuinte é o titular da declaração. Mas, se ele conseguir comprovar informe de rendimentos; holerites; comunicação com a empresa; e comprovantes de retenção, há elementos fortes para afastar penalidades. “A Receita normalmente diferencia erro doloso de inconsistência operacional”, afirma Santos.

Qual é o maior erro que o contribuinte pode cometer agora?

O maior erro é agir sem diagnóstico. Muita gente, segundo o especialista:

Altera valores corretos;

Rmove despesas legítimas;

Ou envia múltiplas retificadoras.

“Isso pode piorar o cenário. O mais importante em 2026 é identificar: ‘O dado errado está na minha declaração ou na base enviada pela empresa?’. Essa distinção virou central neste ano”, pontua.

Qual a principal orientação para quem caiu na malha fina?

Três pontos:

Acessar imediatamente o e-CAC;

Entender exatamente a divergência;

Separar erro do contribuinte de erro da fonte pagadora.

A malha fina de 2026 não tem o mesmo perfil dos anos anteriores. O contribuinte precisa investigar antes de corrigir. Em muitos casos, o problema nasceu na transição tecnológica das obrigações acessórias das empresas — e não na declaração da pessoa física.