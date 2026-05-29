O futuro das finanças femininas não cabe mais em uma única categoria

Por muito tempo, quando falávamos sobre mulheres e mercado financeiro, a conversa parecia restrita a um único território: carreira, diversidade ou educação financeira básica. Como se o protagonismo econômico feminino fosse um nicho. Como se dinheiro ainda fosse um tema periférico na construção de poder para mulheres.

Mas a realidade mudou.

As mulheres hoje movimentam mercados, influenciam decisões de consumo, lideram empresas, constroem patrimônio, investem, criam tendências culturais e redefinem a forma como trabalho, ambição, sucesso e influência se conectam. O dinheiro deixou de ser apenas uma pauta técnica. Tornou-se uma pauta cultural, emocional, social e política.

E talvez seja justamente por isso que o Fin4She Summit 2026 nasce diferente.

Mais do que um evento, este encontro representa a consolidação de um ecossistema contemporâneo sobre protagonismo econômico feminino. Um lugar onde liderança, comportamento, influência, inovação, tecnologia, carreira e lifestyle deixam de existir separados.

Porque a mulher que hoje lidera uma área financeira também acompanha creators. A executiva que investe pensa sobre saúde mental. A fundadora que escala negócios também quer construir comunidade. E a nova liderança feminina não cabe mais em caixas tradicionais.

O mercado finalmente começou a perceber isso.

Não por acaso, vemos neste ano, marcas como Bradesco Principal, XP Investimentos, C6 Bank, Itaú Unibanco, B3, Morgan Stanley, BTG Pactual, Banco ABC Brasil, Ifood entre outros, dividindo o evento com a Shoulder e outras empresas que entenderam que comportamento, consumo, influência e posicionamento feminino fazem parte da mesma conversa econômica.

Essa expansão da pauta talvez seja um dos sinais mais importantes do momento que estamos vivendo.

As mulheres não querem apenas ocupar espaços. Querem redefinir a lógica desses espaços.

Querem falar sobre investimentos, mas também sobre ambição sem culpa. Sobre construção de patrimônio e sobre a sobrecarga. Sobre carreira, mas também sobre identidade, presença, influência e escolhas de vida.

E existe um ponto importante aqui: dinheiro ainda é uma relação complexa para muitas mulheres.

Mesmo com avanços relevantes, ainda vemos mulheres terceirizando decisões financeiras, acumulando jornadas invisíveis e carregando uma pressão constante entre performance, cuidado e validação. É justamente por isso que a educação financeira feminina não pode mais ser tratada apenas como planilha ou produto bancário. Ela precisa considerar comportamento, contexto e autonomia emocional.

No Fin4She Summit 2026, essa visão aparece de forma muito clara na construção da agenda de conteúdo e também nas experiências do evento.

Uma das grandes novidades desta edição é o “Inner Power”, criado a partir de uma demanda das próprias participantes. Muitas relataram que, mesmo em eventos femininos, ainda é difícil romper bolhas sociais e círculos já estabelecidos. Faltavam espaços genuínos de troca, conexão e networking.

E talvez isso diga muito sobre o momento atual da liderança feminina.

Durante muito tempo, as mulheres aprenderam a competir por lugares limitados. Agora, cresce a percepção de que comunidade também é estratégia de crescimento. Relações de confiança geram oportunidades, repertório, desenvolvimento e potência coletiva.

Construir redes deixou de ser algo acessório. Tornou-se ativo econômico.

Outro reflexo dessa transformação está no próprio line-up do Summit, que reúne nomes de diferentes universos: executivas, investidoras, creators, especialistas em comportamento e lideranças do mercado.

Entre elas, Maria Prata (jornalista e comunicadora de moda e inovação), Luciana Temer (Presidente do Instituto Liberta), Monique Hara (Sócia e Diretora Criativa da Shoulder), Karina Sato (Co-fundadora da Sato Rahal), Bia Paes de Barros (Consultora de moda) e Marcela Tranchesi (Fundadora da Doce Aquarella), além de grandes lideranças corporativas e financeiras já confirmadas, como Silvana Machado (Diretora Executiva de Pessoas e Sustentabilidade do Bradesco), Ana Karina Bortoni (Presidente do Grupo Silvio Santos), Andreia Pinheiro (Presidente da Fundação Bienal de São Paulo), Beatriz Bottesi (Líder de Marketing da Meta da América Latina), Juliana Cury (CMO no Itaú Unibanco) e muito mais, confira o line-up completo aqui.

Hoje, a influência também é capital.

E entender cultura, comportamento e narrativa é tão importante quanto entender negócios.

Outro marco importante desta edição será o lançamento da pesquisa “Elas pagam a conta: mulheres, dinheiro e a conta que não fecha”, desenvolvida pela consultoria Think Eva.

A discussão sobre dinheiro feminino ainda costuma ser superficial, focada apenas em renda ou investimento. Mas a realidade é muito mais profunda: mulheres frequentemente administram o orçamento emocional da família, absorvem custos invisíveis e lidam com impactos financeiros diretos das desigualdades estruturais.

Trazer dados para essa conversa é essencial para transformar percepção em ação.

No fim, talvez a principal mudança seja esta: mulheres e finanças deixaram de ser uma pauta de inclusão para se tornar uma pauta de futuro.

Quem influencia o consumo move mercados. Quem constrói patrimônio gera poder. Quem controla capital direciona decisões. E quem cria narrativas culturais redefine o comportamento econômico.

O Fin4She Summit 2026 nasce exatamente nesse cruzamento.

Não apenas como um evento feminino. Nem apenas como uma conversa sobre carreira.

Mas como uma plataforma que conecta mulheres, dinheiro, comportamento, influência e futuro, traduzindo as mudanças culturais e econômicas que já estão acontecendo agora.

E um recado importante: os homens também são muito bem-vindos. Eles estarão presentes na programação, contribuindo com conteúdo, reflexões e trocas, e também na audiência. Afinal, essa é uma pauta que diz respeito a todos nós. E, por aqui, acreditamos na potência de construir juntos.

Então me conta: você e sua empresa vão ficar de fora dessa conversa?

Te espero nos dias 1 e 2 de junho, na FAAP, em São Paulo.

Mais informações e line-up completo no site oficial do Fin4She Summit 2026.