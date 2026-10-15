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iFood prevê vender 60% mais na Black Friday e anuncia descontos de até 80%

Campanha começa em 19 de outubro e dura seis semanas, com ofertas em restaurantes, mercados, farmácias e pet shops

Black Friday do iFood terá descontos de até 80% e seis semanas de ofertas ( SOPA Images/Getty Images)

Black Friday do iFood terá descontos de até 80% e seis semanas de ofertas ( SOPA Images/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13h31.

Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 13h52.

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O aplicativo de entregas iFood prevê alta de 60% nas vendas na Black Friday de 2026 ante 2025, segundo Paula Ritto, vice-presidente de Marketplace. A campanha começa segunda-feira, 19 de outubro, com descontos de até 60%, que poderão chegar a 80% em novembro. Negócios além de refeições já representam 35% da receita da companhia.

O iFood estima crescimento de 60% nas vendas durante a Black Friday deste ano em comparação com 2025, segundo Paula Ritto, vice-presidente de Marketplace da companhia. A projeção foi apresentada nesta quinta-feira, 15, em evento sobre a estratégia da plataforma para a data.

A campanha começa na próxima segunda-feira, 19, com descontos de até 60%, que poderão chegar a 80% em novembro. Ao longo de seis semanas, a empresa terá ofertas em restaurantes, mercados, farmácias e pet shops.

A estratégia acompanha a expansão do iFood para compras além das refeições. Segundo a executiva, negócios fora da entrega de comida já respondem por 35% da receita da companhia.

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“O iFood entra nessa Black Friday com as verticais e com a ampliação do ecossistema como uma realidade. Não mais com uma aposta”, afirmou Paula Ritto.

As categorias de mercados e farmácias, que começaram como apostas da empresa há cinco anos, chegam à campanha com uma rede de 14 mil e 22 mil estabelecimentos parceiros, respectivamente. No ano fiscal encerrado em março de 2026, essas operações registraram crescimento de 60% e 70%, nessa ordem.

Segundo Paula Ritto, a plataforma reúne 70% dos 20 maiores varejistas do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Entregas em até 20 minutos

A expansão das categorias tem como uma das frentes o Turbo, modalidade de entrega em menos de 20 minutos. Segundo a executiva, o prazo médio dos pedidos no iFood é inferior a 40 minutos.

“A segunda vai ser falar de entrega rápida, que é um ativo que o iFood construiu na nossa logística e que viabiliza a gente entregar essa oferta ampliada muito rápido”, disse a executiva.

No caso das farmácias, Paula Ritto afirmou que 80% dos 65 milhões de usuários ativos da plataforma têm acesso à opção de entrega em menos de 20 minutos. A proposta é atender também a compras motivadas por necessidades imediatas, como medicamentos, fraldas e ração.

“Farmácia é o que mais vende na madrugada, inclusive, porque são situações emergenciais”, afirmou.

A empresa também busca ampliar as compras de presentes e brinquedos. Segundo os números apresentados no evento, o iFood registra 180 milhões de pedidos por mês, na soma de todas as categorias e negócios, e 19% dos usuários compram em mais de uma categoria mensalmente.

Parcelamento sem juros após a campanha

O iFood anunciou ainda que oferecerá parcelamento sem juros para compras acima de R$ 150 em diferentes categorias, entre elas farmácias e pet shops. A modalidade será lançada durante a Black Friday e permanecerá disponível após a campanha.

A ação integra a estratégia de geração de demanda da companhia, que anunciou investimento de R$ 24 bilhões neste ano em seu ecossistema.

“A gente investe para ampliar o nosso ecossistema, para fortalecer o nosso ecossistema com tecnologia, com geração de demanda. E a Black Friday é um pedaço importante dessa engrenagem de geração de demanda”, afirmou Paula Ritto.

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Da busca por saúde às compras do dia a dia

Nesta edição da Black Friday, o iFood aposta em um público mais voltado ao bem-estar e ás necessidades básicas. A busca por saúde e desempenho e o consumo de pequenas recompensas ajudam a explicar as mudanças na cesta de compras, segundo a pesquisadora Carla Mayumi, que participou do evento de anúncio nesta quinta-feira.

No primeiro movimento, que ela chama de “economia de performance”, medicamentos, vitaminas e relógios inteligentes ganham espaço entre consumidores que procuram melhorar a qualidade de vida e retardar o envelhecimento.

“Bem antes das pílulas e canetas emagrecedoras, os brasileiros já estavam envolvidos nesse movimento. E a indústria está respondendo a esses comportamentos sobre a performance biológica”, afirma.

Outra tendência é a little treat culture, a cultura das pequenas recompensas, que associa compras de menor valor a momentos de satisfação na rotina. “São pessoas que buscam pequenos prazeres e pequenas recompensas”, diz Mayumi.

Segundo a pesquisadora, essas mudanças também aparecem na Black Friday, com maior participação do público acima de 45 anos e procura por itens de perfumaria, higiene e supermercado. “Com o consumo reprimido, mudou tanto o carrinho de compras quanto o perfil do público consumidor de Black Friday”, afirma.

Como a CazéTV e transmissões entram na jogada?

O iFood terá transmissões de vendas pelo aplicativo e inserções na TV aberta com a equipe da CazéTV na campanha de Black Friday. A estratégia busca ampliar a associação da plataforma às compras de mercado, farmácia e beleza, com a rapidez das entregas como argumento da comunicação.

Entre os dias 23 e 27 de novembro, o aplicativo exibirá live commerces, transmissões ao vivo voltadas à venda de produtos, produzidas em um estúdio no Shopping Tamboré, em São Paulo. Criadores de conteúdo e marcas parceiras participarão das apresentações, com ofertas e interação com o público.

A iniciativa faz parte da atuação do iFood Ads, divisão de mídia e negócios do aplicativo, no chamado retailtainment, conceito que combina entretenimento e varejo para estimular a descoberta e a compra de produtos.

Um estudo encomendado pela divisão aponta que a busca por descontos na Black Friday passou a abranger itens do cotidiano, para além de bens duráveis, como geladeiras e televisores. O levantamento reúne dados sobre restrições de consumo, planejamento de compras e influência de criadores de conteúdo nas decisões dos brasileiros.

Segundo dados de PwC e Locomotiva citados no estudo, 76% da população convive com limitações de consumo. Nesse contexto, o levantamento destaca a procura por funcionalidade e cuidados pessoais, descrita como Optimized Self, e por pequenas recompensas no dia a dia, comportamento denominado Little Treat Culture. Dados da Circana indicam que 57% dos jovens da geração Z compram um mimo para si ao menos uma vez por semana.

O estudo também cita dados de Gauge/W3haus segundo os quais 50% dos consumidores começam a pesquisar um mês antes da data. O material aponta ainda que um em cada três consumidores já comprou por recomendação de criadores de conteúdo e que ofertas personalizadas ampliam a chance de compra para 70% do público.

“Atuamos como uma plataforma de mídia de intenção, conectando indústrias ao público no exato instante da decisão de compra. Alinhando dados de comportamento de compra, alcance e a agilidade logística do quick commerce, entregamos aos parceiros que investem na plataforma um desempenho de vendas muito agressivo versus o mercado”, afirma Ana Paula Duarte, diretora sênior de iFood Ads.

Na TV aberta, as peças com a equipe da CazéTV vão reproduzir a dinâmica das transmissões ao vivo para apresentar as promoções. Parceira do iFood desde 2022, a empresa participará da campanha com a mensagem “Descontos de mercado à farmácia, com a rapidez do iFood”. A comunicação destaca a oferta de diferentes categorias no aplicativo e o quick commerce, modelo de comércio com entregas em prazos curtos.

A campanha terá ainda publicidade em espaços públicos e mídia no Nubank Park, com uma sequência de ofertas ao longo de novembro.

'Perguntas frequentes'

Quanto o iFood espera crescer na Black Friday de 2026? ＋

O iFood estima crescimento de 60% nas vendas em comparação com a Black Friday de 2025, segundo Paula Ritto, vice-presidente de Marketplace da companhia.

Quando começa a Black Friday do iFood e quais serão os descontos? ＋

A campanha começa segunda-feira, 19 de outubro, com descontos de até 60%, que poderão chegar a 80% em novembro. As ofertas ficarão disponíveis por seis semanas.

Quais categorias terão ofertas na Black Friday do iFood? ＋

O iFood terá promoções em restaurantes, mercados, farmácias e pet shops. Segundo Paula Ritto, negócios fora da entrega de refeições já respondem por 35% da receita da companhia.

Como funciona a entrega Turbo do iFood? ＋

O Turbo é a modalidade do iFood com entregas em menos de 20 minutos. Segundo Paula Ritto, 80% dos 65 milhões de usuários ativos têm acesso a essa opção para pedidos de farmácia, enquanto o prazo médio geral da plataforma fica abaixo de 40 minutos.

O iFood terá parcelamento sem juros na Black Friday? ＋

O iFood oferecerá parcelamento sem juros para compras acima de R$ 150 em categorias como farmácias e pet shops. A modalidade será lançada durante a Black Friday e continuará disponível após a campanha.

Como serão as transmissões do iFood com a CazéTV? ＋

Entre 23 e 27 de novembro, o aplicativo exibirá transmissões ao vivo de vendas produzidas no Shopping Tamboré, em São Paulo, com criadores de conteúdo e marcas parceiras. A equipe da CazéTV também participará de peças na TV aberta para divulgar promoções em diferentes categorias.

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