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iFood lança programa para entregadores financiarem casa própria; saiba como funciona

Iniciativa Entregador na Rota da Casa Própria se dá por meio de parcerias da empresa com construtoras e com a Caixa

iFood: serviço de entregas não fará as vendas dos imóveis, o programa funciona para integrar os entregadores e o setor imobiliário (Divulgação)

iFood: serviço de entregas não fará as vendas dos imóveis, o programa funciona para integrar os entregadores e o setor imobiliário (Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17h38.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 18h16.

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O serviço de entregas iFood anunciou nesta terça-feira, 25, um programa de apoio imobiliário para seus entregadores parceiros da categoria Super Diamante.

A iniciativa Entregador na Rota da Casa Própria se dá por meio de parcerias da empresa com construtoras e com a Caixa Econômica Federal, permitindo o acesso facilitado ao financiamento de um imóvel.

O iFood, portanto, não fará as vendas dos imóveis, o programa funciona para integrar os entregadores e o setor imobiliário.

"Pela primeira vez no setor, uma plataforma digital usa sua capacidade de inovação e o conhecimento construído ao longo de anos para reconhecer a trajetória desses trabalhadores e criar uma ponte de acesso ao crédito habitacional. A tecnologia pode ir além da conexão entre pessoas e serviços: ela pode abrir caminhos e ampliar horizontes", diz Luana Ozemela, CSO e vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.

Neste primeiro momento, o mecanismo é apenas disponibilizado a entregadores que tenham permanecido na categoria Super Diamante por 12 meses consecutivos e atuem na cidade de São Paulo. A participação é voluntária e gratuita, mas não garante a aprovação do financiamento nem a compra de um imóvel.

A iniciativa reúne três construtoras parceiras — MRV, Direcional e Tenda —, que oferecem empreendimentos e condições comerciais específicas aos participante.

De acordo dados da empresa, 72% dos entregadores apontm a compra de um imóvel comoum dos principais objetivos de vida. O iFood afirma que criou o programa para atender a essa demanda.

Como funciona o programa

O entregador interessado deve acessar a página da iniciativa pelo aplicativo iFood para Entregadores, verificar as opções disponíveis e escolher um imóvel entre os empreendimentos das construtoras parceiras. Os candidatos poderão utilizar o histórico de ganhos na paltaforma dos ultimos 12 meses.

Depois, o atendimento passa a ser conduzido pela própria construtora. É ela quem orienta sobre documentação, condições comerciais, proposta de pagamento e demais etapas relacionadas à aquisição do imóvel.

A análise de crédito é feita exclusivamente pela Caixa Econômica Federal. O banco avalia a situação financeira do entregador, a documentação apresentada e as regras aplicáveis ao financiamento, incluindo o enquadramento no programa Minha Casa, Minha Vida.

Para comprovar os ganhos obtidos pelo aplicativo, o entregador pode gerar um PDF do Demonstrativo de Ganhos diretamente no app. O documento pode ser solicitado na área "Financeiro", em "Relatório de ganhos". Segundo o regulamento, a disponibilização pode levar até 24 horas.

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Quais imóveis estão disponíveis?

As opções oferecidas pelas construtoras têm diferentes faixas de preço e localizações na Grande São Paulo.

Entre os empreendimentos divulgados pelo programa, há imóveis com preços a partir de R$ 142 mil, com unidades de 33 a 63 metros quadrados e atuação nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste de São Paulo.

Outra opção parte de R$ 224 mil, com imóveis de 25 a 58 metros quadrados na capital paulista. Já uma terceira faixa reúne unidades a partir de R$ 237 mil, com tamanhos entre 31 e 34 metros quadrados, nas zonas Leste, Sul e Oeste de São Paulo e em Santo André.

As condições podem incluir entrada facilitada, descontos e atendimento específico para entregadores. A disponibilidade, porém, depende de cada construtora, do estoque e dos critérios de elegibilidade.

O regulamento também estabelece que a participação no programa não cria ou altera qualquer vínculo empregatício entre o entregador e o iFood.

Participação é gratuita, mas imóvel não

A adesão à Rota da Casa Própria não tem custo para o entregador. O iFood também alerta que não solicita pagamentos para inscrição, participação ou análise.

Isso não significa, porém, que a aquisição do imóvel ou o financiamento sejam gratuitos. Taxas, tributos, seguros, custos de financiamento e outras despesas eventualmente aplicáveis devem ser verificadas diretamente com a construtora e a Caixa Econômica Federal.

O regulamento também reforça que o entregador pode desistir da iniciativa a qualquer momento, sem custo ou penalidade, e não é obrigado a comprar um imóvel ou contratar financiamento após participar do programa.

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Quem pode participar do programa?

A Rota da Casa Própria é destinada aos entregadores que atendam simultaneamente a três condições: estar na categoria Super Diamante por 12 meses consecutivos, atuar na cidade de São Paulo e cumprir as regras vigentes do programa Super Entregadores.

O cumprimento desses requisitos, entretanto, não significa que o participante terá necessariamente acesso a um imóvel ou financiamento. A aprovação depende da análise da Caixa, enquanto a disponibilidade e as condições dos imóveis dependem das construtoras.

O programa também pode ser alterado, suspenso ou encerrado pelo iFood conforme as condições das parcerias. A empresa prevê ainda a possibilidade de ampliar a iniciativa futuramente para outras categorias do programa Super, outras localidades ou outros grupos de entregadores, mas não há garantia de que isso ocorrerá.

Como é possível se tornar um entregador Super Diamante?

Para chegar à categoria Super Diamante, o entregador precisa cumprir critérios de desempenho avaliados mensalmente pelo iFood. A empresa considera os três meses anteriores para definir o nível de cada participante, e as informações são atualizadas no início de cada mês.

O primeiro requisito é ter acumulado pelo menos oito semanas no Score 3 durante o período de avaliação. Além disso, para alcançar o Diamante, é necessário ter concluído ao menos 850 entregas nos três meses anteriores. O programa permite alternar entre diferentes níveis de Score, desde que o entregador atinja o mínimo de oito semanas no Score 3.

O programa Super é destinado a entregadores nuvem ativos na plataforma e que não estejam vinculados a operadores logísticos. São elegíveis os profissionais que utilizam moto, bicicleta ou carro, com exceção de veículos utilitários, nas cidades em que o programa está disponível.

O desempenho pode ser acompanhado diretamente pelo aplicativo. Na área de Perfil > Score > Acompanhar Resultados, o entregador consegue consultar a quantidade de pedidos realizados nos três meses considerados para a próxima avaliação e o número de semanas em que alcançou o Score 3. Essas informações são atualizadas diariamente.

Como a análise é feita todos os meses, o status não é permanente. Se o entregador deixar de cumprir a quantidade mínima de pedidos exigida, pode perder o nível e as vantagens associadas a ele. Caso volte a atingir os critérios, poderá recuperar a categoria em uma avaliação posterior.

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