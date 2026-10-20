Jadlog ganha espaço com a crise dos Correios e investe R$ 200 milhões antes da Black Friday

Jadlog: hub Nexus 87 é por onde passa até 75% de todas entregas da companhia
Repórter de finanças
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05h00.
Atingir as regiões mais remotas do Brasil não é fácil, mas a Jadlog, empresa de logística, garante: ela atende a 100% dos municípios do país. Com 500 franqueados, Bruno Tortorello, CEO da companhia, conta que, em regiões do interior do Amazonas, por exemplo, onde a entrega só é possível de barco, o serviço é realizado por um parceiro da própria comunidade.
“Montamos uma malha de parceiros que nos permite entregar em todo o Brasil. A última milha é feita pelos nossos franqueados, com veículos próprios ou motoristas agregados, sempre seguindo nossa tecnologia e nossos processos”, diz.
É por essa estrutura que chegam às casas dos consumidores produtos de grandes varejistas. Do Mercado Livre à Amazon, Shein, Shopee e TikTok, a Jadlog, empresa do grupo Geopost, atende aos principais marketplaces que, apesar de terem logística própria, ainda dependem muito de terceiros. No total, são cerca de 100 mil clientes.
Toda essa estrutura será colocada à prova na Black Friday, período para o qual a Jadlog começa a se preparar meses antes. A empresa estima crescimento de até 30% no pico da data. Para atender ao volume, planeja contratar mil trabalhadores temporários e ampliar em 20% o número de motoristas.
Para o CEO, o tempo de espera é tão importante quanto a promoção. “O consumidor passou a pressionar por prazos de entrega menores. Acredito que a aceleração das entregas aumentou a conversão de vendas e ampliou o universo de compras possíveis.”
De 70% a 75% das encomendas são entregues em até dois dias. “Como a maioria são em grandes centros urbanos, grande parte das encomendas entra e sai no mesmo dia, às vezes em questão de horas”, pontua Tortorello.
A rapidez nas entregas também contribuiu para ampliar as compras por impulso, segundo o executivo.
“As compras por impulso, que praticamente não existiam no início do e-commerce porque quase ninguém entregava no dia seguinte, hoje representam uma parcela importante das vendas de varejistas e marketplaces. A logística viabilizou esse aumento da conversão ao acelerar as entregas e transmitir confiança ao consumidor, que passou a acreditar que receberá o produto no prazo”, ressalta.
Um dos desafios é lidar com o aumento do volume entre 15 de novembro e 15 de dezembro, período que abrange a Black Friday e o pré-Natal. Em alguns dias, a quantidade de encomendas pode ser de duas a três vezes maior do que a habitual.
O comércio eletrônico deve movimentar R$ 13,3 bilhões entre 26 e 29 de novembro, alta de 20,7% em relação ao mesmo período do ano passado, com 69,4 milhões de produtos vendidos, segundo projeção da Confi, por meio da NeoTrust, em parceria com a E-Commerce Brasil.
Para dar conta do crescimento da demanda, a companhia investiu R$ 200 milhões no último ano em sua estrutura logística. O montante foi destinado ao hub Nexus 87, o maior da empresa, localizado na capital paulista. Com a mudança, a Jadlog dobrou sua capacidade operacional de processamento, que hoje chega a 400 mil pacotes por dia.
“Antes, trabalhávamos com um modelo semiautomatizado. Passamos a operar de forma automatizada, o que permite ganhar eficiência e velocidade. Com isso, conseguimos reduzir em média de 12 a 14 horas o tempo de processamento”, diz.
O investimento foi dividido em três partes: aproximadamente um terço para a construção do galpão, um terço para o maquinário e um terço para o software de tecnologia logística, desenvolvido por uma empresa italiana. A Jadlog financiou diretamente o maquinário, sem recorrer a uma rodada de captação. Já o galpão foi construído sob medida por um investidor parceiro, com quem a empresa firmou um contrato de aluguel de 20 anos.
Entre 70% e 75% das cargas que circulam pela operação passam por esse hub. “Nele, fazemos a separação das encomendas de acordo com seus destinos”, explica o executivo. De lá, elas podem seguir para hubs menores, como o de Belo Horizonte. A empresa conta com 17 unidades desse tipo, de onde as encomendas são encaminhadas aos franqueados responsáveis pela última milha, levando os produtos às casas ou empresas dos clientes.
Em meio à crise dos Correios, empresas como a Jadlog têm ganhado espaço no mercado de entregas. Tortorello, porém, pondera que não é simples substituir uma companhia com a história e a presença da estatal.
“Acho forte dizer que vamos desbancar uma empresa com mais de 300 anos de história e já consolidada no mercado. Mas, sim, os Correios passam por uma crise importante e profunda. Eles ainda são o maior operador do e-commerce, depois dos próprios marketplaces. Nós oferecemos uma solução que, em determinadas operações, pode ser melhor, mais barata e mais eficiente do que a dos Correios. Temos ganhado espaço nesse contexto de crise.”