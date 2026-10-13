Black Friday: 5 estratégias para preparar a equipe de vendas

RESUMO ＋ A Black Friday exige das equipes comerciais não apenas cortes de preço, mas estratégias de vendas sustentáveis. Segundo a especialista Carol Manciola, o sucesso depende do alinhamento entre processos, pessoas e propósito. Evitar a guerra de descontos, usar a tecnologia a favor do relacionamento e capacitar os líderes são ações essenciais para proteger as margens financeiras, a saúde mental do time e a marca.

A Black Friday coloca as equipes comerciais sob metas agressivas, prazos curtos e alta pressão. Nesse período, muitas empresas focam os preparativos no corte de preços e na multiplicação de disparos de ofertas.

Alcançar um resultado sustentável, porém, exige método, processo e inteligência emocional.

Segundo a especialista em liderança comercial Carol Manciola, autora do livro Vendas Movem o Mundo – Como treinar equipes de vendas para transformar potencial em impacto (DVS Editora), quando o preço é o único argumento, a margem cai, a marca perde valor e o time se esgota.

Manciola alerta que para que o pico de vendas não vire crise, é preciso alinhar processo, pessoas e propósito. "Volume sem estratégia corrói a operação e trabalhar muito não significa trabalhar certo", lembra.

Abaixo, ela reúne algumas das principais estratégias para as empresas e lideranças que desejam vender mais na Black Friday ao mesmo tempo em que preservam a margem, a reputação da marca e a saúde do time.

1. Troque o "sangue nos olhos" pelo "brilho nos olhos"

A cultura de vendas herdou metáforas de guerra, como "faca na caveira", "linha de frente" e "campo de batalha". Essa mentalidade gera rivalidade interna, desgaste e atrito no atendimento, justamente quando o consumidor está mais atento às armadilhas do mercado.

A venda agressiva, apoiada só no desconto, atrai compradores que migram na primeira oferta da concorrência. Como resume Fred Alecrim, "se o vendedor não soma, ele some".

O "brilho nos olhos", feito de escuta ativa, empatia e interesse genuíno, transforma o vendedor em facilitador de decisões e o caçador de promoções em cliente recorrente.

Na Black Friday, mostre valor antes de negociar preço. Quando o time demonstra como a solução reduz perdas, poupa tempo ou gera ganhos, o desconto deixa de ser o único critério de escolha.

2. Automatize a velocidade, não a relação

O pico de demanda pede o vendedor ambidestro, ágil com a tecnologia e sensível nas interações. Usada de forma rasa, a IA apenas replica mensagens padronizadas, robotiza o atendimento e perde oportunidades.

Usados com estratégia, CRM e IA eliminam tarefas repetitivas e liberam tempo para conversas e diagnósticos de qualidade.

A IA organiza dados, mas não substitui a capacidade humana de interpretar contexto e nuances da conversa, decidir quando flexibilizar o processo, gerar confiança autêntica, combinar domínio técnico com improviso com propósito e aprender (e desaprender) continuamente.

3. Mapeie o Delta de Vendas

A Black Friday não pode ser tratada como um evento isolado de 24 horas, mas como uma jornada comercial contínua que progride no tempo.

O Delta de Vendas mede a distância entre os comportamentos atuais do time e as competências necessárias para a alta performance.

Sem esse mapa, a operação trava no pico e passa a vender só com desconto.

A virada é passar do "foco no cliente", que coloca o comprador na mira das metas da empresa, para o "foco do cliente", que enxerga os objetivos dele.

Trabalhe o Delta em quatro fases, cada uma com seu indicador:

1. Preparação (pré-campanha): mapeie a carteira com o framework Seller Experience (Propósito, Inspiração, Propulsores e Ofensores) e organize o CRM para antecipar demandas. Indicadores: tempo de rampagem e ciclo médio de vendas.

2. Abordagem e diagnóstico rápido (pico): troque discursos decorados por perguntas que revelem a dor central do comprador. Indicador: conversão por etapa do funil.

3. Negociação de valor (fechamento): antes de ceder descontos, reforce diferenciais, garantias e prazos. Indicadores: nível de desconto e ticket médio.

4. Pós-venda (retenção): acompanhe a entrega, resolva atritos logísticos e inicie o relacionamento. Indicador: recompra ou expansão (LTV).

4. Treine a equipe com simulações

Slides com regras da campanha e especificações decoradas não mudam o comportamento sob pressão. Descobrir as falhas do time no dia da campanha é como diagnosticar glaucoma tarde demais, quando a visão já se perdeu.

O treino precisa partir da rotina real do pico, com sistema instável, estoque oscilando, atrasos logísticos e clientes ansiosos.

Estruture simulações que mapeiem as objeções reais a partir de cenários realistas, evitando scripts decorados e estimulando perguntas investigativas e improviso com propósito.

5. Lidere de perto e de forma sustentável

Na Black Friday, o lugar do gestor é ao lado do time e o líder que só apaga incêndios ou cobra à distância alimenta dependência e esgotamento.

Por isso, é essencial criar rituais como reuniões matinais para alinhar prioridades, reforçar os diferenciais da campanha e calibrar a energia.

Também é necessário participar ativamente durante o pico de vendas, removendo obstáculos, liberando alçadas e apoiando negociações complexas, sem fazer pelo vendedor nem microgerenciar.

Outro comportamento indispensável, mas que muitos esquecem, é fazer o reforço positivo imediato, elogiando técnica, empatia e resiliência dos vendedores e do time.

O sucesso na Black Friday não é fruto da sorte

Segundo Carol Manciola, para garantir a conquista da meta de vendas na Black Friday, a liderança deve buscar a combinação entre preparação antecipada, método estruturado, tecnologia como aliada da humanização e uma liderança presente e consciente.

"Liderar times de vendas é olhar para os números sem perder de vista quem os faz acontecer. E isso não se aprende só na planilha."

"Aprende-se no campo, na escuta e na coragem de ajustar a rota sempre que for preciso", defende.