Saque do FGTS: veja como consultar o saldo e entender o extrato

A Caixa começa nesta quinta-feira o pagamento da primeira etapa do saldo remanescente para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ficaram com o dinheiro retido após serem demitidos sem justa causa desde 2020.

Se um trabalhador aderiu ao saque-aniversário e foi demitido em 2023, por exemplo, e voltou a trabalhar em 2024, ele poderá retirar o saldo retido no momento da demissão. Ou seja, o valor que ele possuía no FGTS em 2023.

O saldo retido não deve ser confundido com o saldo do emprego atual, pois ele se refere ao montante acumulado em empregos anteriores. De olho nessas alterações, trabalhadores podem ter dúvidas sobre como consultar o saldo. Veja abaixo como consultar o saldo do FGTS e entender o extrato:

Como consultar o saldo do FGTS?

Os trabalhadores podem verificar o saldo do FGTS por meio de três canais principais: aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS); site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) e atendimento presencial em uma agência da Caixa.

Consulta pelo aplicativo FGTS

Para consultar o saldo e o extrato do FGTS pelo aplicativo, siga este passo a passo:

Baixe o App FGTS na Play Store (Android) ou App Store (iOS).

Faça login com sua senha cadastrada. Caso seja seu primeiro acesso, realize o cadastro informando: CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Cadastre uma senha de acesso, que deve conter apenas números. Para finalizar, clique no botão "não sou um robô".

Em seguida, você vai receber um e-mail para confirmar o cadastro.

Após finalizar o cadastro, abra o aplicativo e informe o CPF e a senha cadastrada.

Após o login, aparecerão algumas perguntas adicionais. Basta responder.

Por fim, leia e aceite as condições de uso do aplicativo, clicando em concordar. Em seguida, basta acessar o saldo.

Clique em "Acessar Meu FGTS" e depois em "Ver Extrato" da conta desejada.

Na tela seguinte, será possível visualizar o histórico completo de depósitos, saques e rendimentos.

Caso necessário, o extrato pode ser salvo em PDF ou impresso.

Consulta pelo Site da Caixa:

Acesse o site oficial da Caixa (www.caixa.gov.br);

Clique em "Acessar FGTS" e faça login com CPF e senha;

No menu, selecione a opção "Meu FGTS" para visualizar saldo e extrato.

Consulta presencial

Para quem preferir, é possível comparecer a uma agência da Caixa com documento de identidade e CPF para obter informações detalhadas sobre o saldo e o extrato do FGTS.

Quais informações constam no extrato do FGTS?

O extrato do FGTS apresenta diversas informações importantes para o trabalhador. Veja o que você deve encontrar.

Dados do trabalhador: Nome completo, CPF e Número do PIS/PASEP

Saldo total do FGTS: Esse valor representa o total acumulado em todas as contas do FGTS do trabalhador, o que inclui empregos atuais e anteriores.

Resumo do FGTS: representa a soma dos depósitos de cada contrato de trabalho.

Saldo disponível para saque-aniversário: Caso o trabalhador tenha aderido ao saque-aniversário, essa seção irá mostrar o quanto ele pode retirar anualmente.

Valores bloqueados: aparecerá no extrato valores bloqueados, caso o trabalhador tenha tomado um empréstimo e utilizado seu FGTS como garantia, parte do seu saldo estará bloqueado até a quitação da dívida. Em alguns casos, o saldo também poderá estar bloqueado devido a decisões judiciais.

Depósitos mensais do empregador: Se o trabalhador estiver com contrato ativo, com registro em carteira, mensalmente o empregador deve depositar 8% do seu salário bruto na conta do FGTS. Esse depósito deverá ser realizado pela empresa até o dia 20 do mês subsequente. O extrato mostra esses depósitos e se há atrasos ou inconsistências.

Juros e atualização monetária: O saldo do FGTS sofre correção monetária e recebe juros periodicamente.

Saques realizados: O extrato também registra saques já feitos, como os do saque-aniversário, saque emergencial, rescisão do contrato de trabalho ou compra de imóvel.

Atenção: Vale lembrar que o trabalhador verá contas de diferentes empregos e que o saldo retido a ser sacado corresponde ao valor retido em demissões passadas, não o valor de seu atual vínculo de emprego.

Como entender o extrato do FGTS?

Tela inicial do FGTS

Na tela inicial do aplicativo FGTS, o trabalhador pode visualizar o saldo total disponível. Logo abaixo, há um resumo do FGTS, que exibe os valores depositados em cada vínculo de trabalho.

Caso o trabalhador deseje realizar um saque, irá aparecer a opção "Solicite seu saque 100% digital" (em destaque na cor laranja).

Caso haja algum bloqueio no saldo (como empréstimos ou decisões judiciais), um cadeado vermelho aparecerá ao lado do valor. Para conferir o valor exato bloqueado, o trabalhador pode acessar o extrato detalhado.

Acesso à opção de saques

Para verificar saques já realizados ou solicitar um novo, o trabalhador deve clicar na aba "Saques", localizada no menu inferior do aplicativo.

Ao clicar na aba "Saques", quem optou pelo saque-aniversário verá a opção específica para essa modalidade. Ele está disponível para quem aderiu à modalidade e tem saldo liberado no mês do seu aniversário.

Tela de opções de saque

No caso do saque rescisão, ao acessar a aba "Saques", o trabalhador verá a tela com as opções disponíveis. Aqui, ele pode:

Solicitar Saque: Se estiver enquadrado em uma das condições previstas por lei (exemplos: doenças graves, calamidade pública, aposentadoria, entre outras).

Acompanhar Saques: Para verificar o status de solicitações já realizadas ou consultar movimentações de saques ativos.

Seleção do Motivo do Saque

Após escolher "Solicitar Saque", será necessário selecionar o motivo da solicitação.

Extrato do FGTS

Para consultar detalhes dos depósitos e movimentações do FGTS, o trabalhador precisa acessar a "Meus dados" ou "Extrato". Lá, será exibido um extrato detalhado com os depósitos feitos pelo empregador; juros e correções, saques realizados e valores bloqueados (se houver).

Se houver empréstimo vinculado ao saque-aniversário, o saldo ficará bloqueado até a quitação do débito, e isso aparecerá no extrato.

No extrato, o trabalhador verá pelo menos dois tipos de lançamento por mês. O crédito JAM, que é o valor de juros e correções monetárias que são adicionados ao FGTS, e o depósito, que é o valor que o empregador deposita na conta do trabalhador.

O trabalhador pode ainda optar por analisar o extrato mais detalhadamente. Neste caso, é preciso clicar em "Gerar extrato PDF" para acessar uma página com os dados do empregador atual, a data de admissão, a taxa de juros da correção do fundo, bem como a data dos lançamentos e seus valores.