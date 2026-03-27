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FGTS 2026: quem tem direito ao saque-aniversário em abril?

Aniversariantes de abril são os próximos a receber benefício; confira calendário e cálculo do valor pago

Pagamentos para aniversariantes de abril segue até 30 de junho (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pagamentos para aniversariantes de abril segue até 30 de junho (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 27 de março de 2026 às 09h42.

Na próxima quarta-feira, 1°, começa o próximo ciclo de pagamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nesta fase, os beneficiários que nasceram em abril têm direito à parcela. 

O saque-aniversário é uma modalidade que garante parte do total acumulado no fundo em parcelas anuais para os trabalhadores. 

Os pagamentos seguem o mês de nascimento do trabalhador.

Como calcular o saque-aniversário?

O valor da parcela anual do saque-aniversário é definido conforme o saldo disponível no fundo.

A partir de R$ 500, o trabalhador tem direito a uma parcela adicional que é paga junto com o benefício. 

Entenda o cálculo na tabela abaixo.
Saldo total do FGTSPercentual disponível para saqueValor da parcela adicional
Até R$ 50050% do saldo totalSem parcela extra
Entre R$ 500,01 e R$ 1 mil40% do saldo totalR$ 50
Entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil30% do saldo totalR$ 150
Entre R$ 5.000,01 e R$ 10 mil20% do saldo totalR$ 650
Entre R$ 10.000,01 e R$ 15 mil15% do saldo totalR$ 1.150
Entre R$ 15.000,01 e R$ 20 mil10% do saldo totalR$ 1.900
Acima de R$ 20.000,015% do saldo totalR$ 2.900

Antecipação de parcelas do FGTS

Em novembro de 2025, entraram em vigor as novas regras para antecipação das parcelas

O pedido pode ser realizado apenas pelos beneficiários que optam pelo saque-aniversário. Outro ponto importante é que aqueles que recebem o adiantamento ficam temporariamente impossibilitados de retornar para o saque-rescisão. 

Até 31 de outubro, os beneficiários podem solicitar o adiantamento de até cinco parcelas anuais do saque-aniversário. Depois dessa data, o limite cai para três anos. 

As parcelas podem variar entre R$ 100 e R$ 500 e totalizam, no máximo, R$ 2.500.

Qual calendário de pagamentos do FGTS em 2026?

O pagamento para os aniversariantes de abril segue até 30 de junho. 

Confira o calendário de pagamentos de 2026.
Mês de nascimentoPrazo do saque-aniversário do FGTS  em 2026
JaneiroEntre 2 de janeiro e 31 de março
FevereiroEntre 2 de fevereiro e 30 de abril
MarçoEntre 2 de março e 29 de maio
AbrilEntre 1° de abril e 30 de junho
MaioEntre 4 de maio e 31 de julho
JunhoEntre 1° de junho e 31 de agosto
JulhoEntre 1° de julho e 30 de setembro
AgostoEntre 3 de agosto e 30 de outubro 
SetembroEntre 1° de setembro e 30 de novembro
OutubroEntre 1° de outubro e 30 de dezembro
NovembroEntre 2 de novembro e 29 de janeiro de 2027
DezembroEntre 1° de dezembro e 26 de fevereiro de 2027

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Os trabalhadores podem aderir ao saque-aniversário no aplicativo do FGTS.

  1. Acesse o aplicativo oficial do FGTS com CPF e senha da Caixa Econômica Federal;
  2. Acesse a modalidade "saque-aniversário" no menu e confirme a alteração;
  3. Selecione ou insira uma conta para receber as parcelas;
  4. Simule o valor disponível para saque;
  5. Confirme a operação e acompanhe o processo.

Em caso de demissão sem justa causa, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário ainda podem solicitar a multa rescisória de 40%.

A diferença é que os trabalhadores que permanecem com o saque-rescisão podem sacar o valor total do fundo, além de também receberem a multa.

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