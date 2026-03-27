FGTS 2026: quem tem direito ao saque-aniversário em abril?

Pagamentos para aniversariantes de abril segue até 30 de junho (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Publicado em 27 de março de 2026 às 09h42.
Na próxima quarta-feira, 1°, começa o próximo ciclo de pagamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nesta fase, os beneficiários que nasceram em abril têm direito à parcela.
O saque-aniversário é uma modalidade que garante parte do total acumulado no fundo em parcelas anuais para os trabalhadores.
Os pagamentos seguem o mês de nascimento do trabalhador.
O valor da parcela anual do saque-aniversário é definido conforme o saldo disponível no fundo.
A partir de R$ 500, o trabalhador tem direito a uma parcela adicional que é paga junto com o benefício.Entenda o cálculo na tabela abaixo.
|Saldo total do FGTS
|Percentual disponível para saque
|Valor da parcela adicional
|Até R$ 500
|50% do saldo total
|Sem parcela extra
|Entre R$ 500,01 e R$ 1 mil
|40% do saldo total
|R$ 50
|Entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil
|30% do saldo total
|R$ 150
|Entre R$ 5.000,01 e R$ 10 mil
|20% do saldo total
|R$ 650
|Entre R$ 10.000,01 e R$ 15 mil
|15% do saldo total
|R$ 1.150
|Entre R$ 15.000,01 e R$ 20 mil
|10% do saldo total
|R$ 1.900
|Acima de R$ 20.000,01
|5% do saldo total
|R$ 2.900
Em novembro de 2025, entraram em vigor as novas regras para antecipação das parcelas.
O pedido pode ser realizado apenas pelos beneficiários que optam pelo saque-aniversário. Outro ponto importante é que aqueles que recebem o adiantamento ficam temporariamente impossibilitados de retornar para o saque-rescisão.
Até 31 de outubro, os beneficiários podem solicitar o adiantamento de até cinco parcelas anuais do saque-aniversário. Depois dessa data, o limite cai para três anos.
As parcelas podem variar entre R$ 100 e R$ 500 e totalizam, no máximo, R$ 2.500.
O pagamento para os aniversariantes de abril segue até 30 de junho.Confira o calendário de pagamentos de 2026.
|Mês de nascimento
|Prazo do saque-aniversário do FGTS em 2026
|Janeiro
|Entre 2 de janeiro e 31 de março
|Fevereiro
|Entre 2 de fevereiro e 30 de abril
|Março
|Entre 2 de março e 29 de maio
|Abril
|Entre 1° de abril e 30 de junho
|Maio
|Entre 4 de maio e 31 de julho
|Junho
|Entre 1° de junho e 31 de agosto
|Julho
|Entre 1° de julho e 30 de setembro
|Agosto
|Entre 3 de agosto e 30 de outubro
|Setembro
|Entre 1° de setembro e 30 de novembro
|Outubro
|Entre 1° de outubro e 30 de dezembro
|Novembro
|Entre 2 de novembro e 29 de janeiro de 2027
|Dezembro
|Entre 1° de dezembro e 26 de fevereiro de 2027
Os trabalhadores podem aderir ao saque-aniversário no aplicativo do FGTS.
Em caso de demissão sem justa causa, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário ainda podem solicitar a multa rescisória de 40%.
A diferença é que os trabalhadores que permanecem com o saque-rescisão podem sacar o valor total do fundo, além de também receberem a multa.