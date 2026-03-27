FGTS 2026: quem tem direito ao saque-aniversário em abril?

Na próxima quarta-feira, 1°, começa o próximo ciclo de pagamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nesta fase, os beneficiários que nasceram em abril têm direito à parcela.

O saque-aniversário é uma modalidade que garante parte do total acumulado no fundo em parcelas anuais para os trabalhadores.

Os pagamentos seguem o mês de nascimento do trabalhador.

Como calcular o saque-aniversário?

O valor da parcela anual do saque-aniversário é definido conforme o saldo disponível no fundo.

A partir de R$ 500, o trabalhador tem direito a uma parcela adicional que é paga junto com o benefício.

Entenda o cálculo na tabela abaixo.

Saldo total do FGTS Percentual disponível para saque Valor da parcela adicional Até R$ 500 50% do saldo total Sem parcela extra Entre R$ 500,01 e R$ 1 mil 40% do saldo total R$ 50 Entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil 30% do saldo total R$ 150 Entre R$ 5.000,01 e R$ 10 mil 20% do saldo total R$ 650 Entre R$ 10.000,01 e R$ 15 mil 15% do saldo total R$ 1.150 Entre R$ 15.000,01 e R$ 20 mil 10% do saldo total R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01 5% do saldo total R$ 2.900

Antecipação de parcelas do FGTS

Em novembro de 2025, entraram em vigor as novas regras para antecipação das parcelas.

O pedido pode ser realizado apenas pelos beneficiários que optam pelo saque-aniversário. Outro ponto importante é que aqueles que recebem o adiantamento ficam temporariamente impossibilitados de retornar para o saque-rescisão.

Até 31 de outubro, os beneficiários podem solicitar o adiantamento de até cinco parcelas anuais do saque-aniversário. Depois dessa data, o limite cai para três anos.

As parcelas podem variar entre R$ 100 e R$ 500 e totalizam, no máximo, R$ 2.500.

Qual calendário de pagamentos do FGTS em 2026?

O pagamento para os aniversariantes de abril segue até 30 de junho.

Confira o calendário de pagamentos de 2026.

Mês de nascimento Prazo do saque-aniversário do FGTS em 2026 Janeiro Entre 2 de janeiro e 31 de março Fevereiro Entre 2 de fevereiro e 30 de abril Março Entre 2 de março e 29 de maio Abril Entre 1° de abril e 30 de junho Maio Entre 4 de maio e 31 de julho Junho Entre 1° de junho e 31 de agosto Julho Entre 1° de julho e 30 de setembro Agosto Entre 3 de agosto e 30 de outubro Setembro Entre 1° de setembro e 30 de novembro Outubro Entre 1° de outubro e 30 de dezembro Novembro Entre 2 de novembro e 29 de janeiro de 2027 Dezembro Entre 1° de dezembro e 26 de fevereiro de 2027

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Os trabalhadores podem aderir ao saque-aniversário no aplicativo do FGTS.

Acesse o aplicativo oficial do FGTS com CPF e senha da Caixa Econômica Federal; Acesse a modalidade "saque-aniversário" no menu e confirme a alteração; Selecione ou insira uma conta para receber as parcelas; Simule o valor disponível para saque; Confirme a operação e acompanhe o processo.

Em caso de demissão sem justa causa, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário ainda podem solicitar a multa rescisória de 40%.

A diferença é que os trabalhadores que permanecem com o saque-rescisão podem sacar o valor total do fundo, além de também receberem a multa.