As agências bancárias de todo o Brasil estarão fechadas nesta sexta-feira, 20 de novembro, feriado nacional do Dia de Zumbi e da Consciência Negra. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o atendimento presencial será retomado na segunda-feira, 23, mas os clientes poderão continuar utilizando o Pix e os canais digitais durante o feriado prolongado.

O Dia da Consciência Negra integra o calendário de feriados nacionais de 2026. Como a data cai em uma sexta-feira, as agências permanecerão sem expediente presencial durante três dias consecutivos.

Pix funciona no feriado de 20 de novembro?

Sim. O Pix funcionará normalmente durante o feriado, 24 horas por dia, inclusive no sábado, 21, e no domingo, 22. Aplicativos bancários e internet banking também permanecerão disponíveis para consultas, transferências e outras operações.

"Hoje, os clientes conseguem resolver boa parte de suas necessidades bancárias pelo celular ou computador, sem precisar ir a uma agência. Mesmo nos feriados, os canais digitais continuam disponíveis para consultas, transferências e pagamentos", de acordo com o Raphael Mielle, diretor de Serviços e Segurança da Febraban.

TED e cheques funcionam durante o feriado?

Não. Operações que dependem de compensação bancária, como a Transferência Eletrônica Disponível (TED) e os cheques, não serão processadas na sexta-feira, 20.

Os clientes poderão agendar transferências pelos canais digitais, mas o processamento ocorrerá no próximo dia útil, conforme as regras de cada operação.

Caixas eletrônicos estarão disponíveis?

As salas de autoatendimento poderão funcionar durante o feriado prolongado, a critério de cada instituição financeira, segundo a Febraban.

Por isso, a disponibilidade dos caixas eletrônicos poderá variar de acordo com o banco e a unidade. Os clientes devem consultar os canais oficiais de suas instituições antes de se deslocarem.

Quando os bancos voltam a abrir?

O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, 23 de novembro, nas localidades onde não houver feriado municipal.

Quem precisar de serviços realizados exclusivamente nas agências deverá procurar atendimento até quinta-feira, 19, ou aguardar a reabertura na semana seguinte.