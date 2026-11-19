O dólar voltou a subir com força nesta quinta-feira, 19, e encerrou o pregão cotado a R$ 5,9344, com valorização de 1,15%. A alta ocorreu mesmo após o Banco Central (BC) realizar um leilão extraordinário de US$ 1 bilhão no mercado à vista para tentar conter a pressão sobre o câmbio. Foi a sexta sessão consecutiva de valorização da moeda americana frente ao real.

Com o resultado, o dólar atingiu seu maior valor desde 8 de abril de 2025, quando fechou a R$ 6,0109. Na semana, a divisa acumula alta de 4,95%, aproximando-se novamente da marca de R$ 6.

A moeda oscilou entre R$ 5,8581 e R$ 5,9349 ao longo do dia. A intervenção do BC, no início da tarde, chegou a conter parcialmente o movimento de alta, mas não foi suficiente para reverter a tendência. Segundo apuração do jornal Valor Econômico, a operação ocorreu após uma única ordem de um broker de câmbio pela manhã, que chegou justamente a US$ 1 bilhão.

A pressão sobre o real ocorre em um ambiente de maior aversão ao risco e incertezas sobre a composição do próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta quinta, o presidente afirmou que não tem pressa para escolher os novos ministros, incluindo o titular da Fazenda, e criticou quem quer "ganhar dinheiro com especulação".

Mau humor do mercado pesa

As declarações pesaram sobre o humor dos investidores, mesmo após o Senado aprovar o texto-base do pacote fiscal, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados.

Para Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, a reação do mercado reflete a sensibilidade dos investidores às sinalizações políticas e econômicas do governo.

"Além do mau humor já preexistente com a expectativa de alta de juros nos EUA e do desconforto com o ajuste fiscal, o mercado reagiu mal às falas do Lula de hoje cedo sobre a área fiscal. É isso: mercado muito sensível às questões políticas, ambiente que deve permanecer até que tenhamos uma definição mais clara sobre os nomes da equipe econômica", afirma.

A economista avalia, porém, que a reação pode estar exagerada. "Minha avaliação é que há um certo exagero nessa reação e podemos ver alguma correção conforme os anúncios forem sendo feitos", diz.

Na avaliação de Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital, a falta de sinalizações sobre a condução econômica e fiscal do país também contribui para a alta do dólar. Segundo ele, a percepção de risco leva investidores a buscar proteção em outros mercados.

"O governo não anda na direção do corte de gastos e ajuste fiscal, isso eleva a percepção de risco do mercado", afirma Xavier. Para o executivo, os juros futuros refletem o prêmio de risco que os investidores estão exigindo diante das informações divulgadas sobre a condução da economia.

No exterior, o movimento foi mais contido. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, registrava leve alta de 0,12%, aos 103,91 pontos, quase estável.