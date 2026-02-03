Invest

Calendário do saque-aniversário em 2026: veja quando você pode sacar

Modalidade permite retirada anual de parte do saldo, mas limita acesso ao valor integral em caso de demissão

Tabela mostra valor disponível para saque de acordo com a quantia total na conta do trabalhador (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10h12.

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma modalidade em que o contribuinte pode sacar parte do saldo acumulado uma vez ao ano de acordo com sua data de nascimento. Em 2026, o benefício pode ser creditado a partir de janeiro. 

Os trabalhadores que não optam por esse regime têm acesso ao montante apenas ao adquirir um imóvel, se aposentar, ser demitido sem justa causa ou conseguir liberação emergencial junto ao governo. 

Com o saque-aniversário, anualmente, os titulares conseguem sacar um percentual do valor acumulado em contas ativas e inativas. 

Como funciona o saque-aniversário?

Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador pode retornar à modalidade tradicional após dois anos. Neste período, em caso de demissão sem justa causa, ele não poderá realizar o saque integral. 

Em caso de demissão, com saque-aniversário selecionado, o contribuinte recebe apenas o valor correspondente à multa de 40% do montante.

Prazo para saque-aniversário do FGTS

Em 2026, os trabalhadores têm pouco mais de dois meses para transferir o valor do saque-aniversário para outra conta de sua titularidade. 

Confira o calendário completo de saques em 2026. 
Mês de nascimentoPrazo para saque em 2026
JaneiroDe 2 de janeiro a 31 de março
FevereiroDe 2 de fevereiro a 30 de abril
MarçoDe 3 de março a 29 de maio
AbrilDe 1º de abril a 30 de junho
MaioDe 4 de maio a 31 de julho
JunhoDe 1º de junho a 31 de agosto
JulhoDe 1º de julho a 30 de setembro
AgostoDe 3 de agosto a 30 de outubro
SetembroDe 1º de setembro a 30 de novembro
OutubroDe 1º de outubro a 30 de dezembro
NovembroDe 2 de novembro a 29 de janeiro de 2027
DezembroDe 1º de dezembro a 26 de fevereiro de 2027

Se não respeitar o prazo, o valor resgatado retorna para saldo do FGTS e o trabalhador poderá sacar apenas quando o valor for disponibilizado novamente, de acordo com as datas que serão estipuladas para o calendário de 2027.

Qual o valor do benefício?

Com base no valor total acumulado pelo FGTS, o contribuinte consegue calcular o percentual disponível para saque na modalidade de aniversário. 

Segundo a Caixa Econômica Federal, a porcentagem é referente ao valor total disponível e contribuintes com mais de R$ 500 de saldo também têm direito a uma parcela adicional. 

Consulte na tabela abaixo. 

Saldo do FGTSPercentual para saqueParcela adicional
Até R$ 50050%Sem parcela adicional
Entre R$ 500,01 e R$ 1.00040%R$ 50
Entre R$ 1.000,01 e R$ 5.00030%R$ 150 
Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.00020% R$ 650
Entre R$ 10.000,01 e R$ 15.00015%R$ 1.150
Entre R$ 15.000,01 e R$ 20.00010%R$ 1.900
Acima de R$ 20.000,015%R$ 2.900

Como selecionar a opção do saque-aniversário?

Para migrar para o saque-aniversário, é preciso utilizar o aplicativo oficial do FGTS.

Entenda o passo a passo.
  • Utilize os dados da conta Gov.Br para acessar o aplicativo;
  • Selecione “Sistemática de saque do seu FGTS”;
  • Leia as instruções e clique “Li e aceito os termos e condições”;
  • Acesse a aba “Optar pelo Saque-Aniversário”.

Vale ressaltar que para sacar o FGTS ainda em 2026, é preciso optar pelo saque-aniversário até o último dia do mês de aniversário. Caso contrário, o saque só estará disponível em 2027.

Prós e contras do saque-aniversário

Especialistas apontam que o saque-aniversário possui vantagens e desvantagens, como a maioria das transações. 

Entre as vantagens, se destacam:
  • Renda extra - o dinheiro do FGTS, via de regra, é reservado para grandes investimentos ou período de demissões, pode ser utilizado conforme as necessidades do trabalhador; 
  • Parcela adicional - com essa opção, o contribuinte garante também o acesso a uma parcela extra além do percentual reservado;
  • Gerenciar o dinheiro de outra forma - além do uso pessoal, o titular pode reinvestir o dinheiro de outra forma, caso queira.

As desvantagens se relacionam principalmente à redução da verba em momentos emergenciais em que o FGTS poderia ser usado. Entenda:

  • Perder o saldo integral - mesmo retornando à modalidade anterior, o valor retirado segue pendente. E, caso seja demitido antes de trocar de modalidade, o trabalhador tem direito apenas aos 40% da multa prevista em lei;
  • Reduz valor disponível para financiamentos - o FGTS é muito utilizado como entrada para financiamentos imobiliários, neste caso, o valor a ser oferecido será menor devido ao saque-aniversário;
  • Menor rendimento - o FGTS rende 3% ao ano. Se o montante for menor, o valor base para cálculo da porcentagem também será.
