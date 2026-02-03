Calendário do saque-aniversário em 2026: veja quando você pode sacar

Tabela mostra valor disponível para saque de acordo com a quantia total na conta do trabalhador (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10h12.
O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma modalidade em que o contribuinte pode sacar parte do saldo acumulado uma vez ao ano de acordo com sua data de nascimento. Em 2026, o benefício pode ser creditado a partir de janeiro.
Os trabalhadores que não optam por esse regime têm acesso ao montante apenas ao adquirir um imóvel, se aposentar, ser demitido sem justa causa ou conseguir liberação emergencial junto ao governo.
Com o saque-aniversário, anualmente, os titulares conseguem sacar um percentual do valor acumulado em contas ativas e inativas.
Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador pode retornar à modalidade tradicional após dois anos. Neste período, em caso de demissão sem justa causa, ele não poderá realizar o saque integral.
Em caso de demissão, com saque-aniversário selecionado, o contribuinte recebe apenas o valor correspondente à multa de 40% do montante.
Em 2026, os trabalhadores têm pouco mais de dois meses para transferir o valor do saque-aniversário para outra conta de sua titularidade.Confira o calendário completo de saques em 2026.
|Mês de nascimento
|Prazo para saque em 2026
|Janeiro
|De 2 de janeiro a 31 de março
|Fevereiro
|De 2 de fevereiro a 30 de abril
|Março
|De 3 de março a 29 de maio
|Abril
|De 1º de abril a 30 de junho
|Maio
|De 4 de maio a 31 de julho
|Junho
|De 1º de junho a 31 de agosto
|Julho
|De 1º de julho a 30 de setembro
|Agosto
|De 3 de agosto a 30 de outubro
|Setembro
|De 1º de setembro a 30 de novembro
|Outubro
|De 1º de outubro a 30 de dezembro
|Novembro
|De 2 de novembro a 29 de janeiro de 2027
|Dezembro
|De 1º de dezembro a 26 de fevereiro de 2027
Se não respeitar o prazo, o valor resgatado retorna para saldo do FGTS e o trabalhador poderá sacar apenas quando o valor for disponibilizado novamente, de acordo com as datas que serão estipuladas para o calendário de 2027.
Com base no valor total acumulado pelo FGTS, o contribuinte consegue calcular o percentual disponível para saque na modalidade de aniversário.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a porcentagem é referente ao valor total disponível e contribuintes com mais de R$ 500 de saldo também têm direito a uma parcela adicional.
Consulte na tabela abaixo.
|Saldo do FGTS
|Percentual para saque
|Parcela adicional
|Até R$ 500
|50%
|Sem parcela adicional
|Entre R$ 500,01 e R$ 1.000
|40%
|R$ 50
|Entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000
|30%
|R$ 150
|Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000
|20%
|R$ 650
|Entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000
|15%
|R$ 1.150
|Entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000
|10%
|R$ 1.900
|Acima de R$ 20.000,01
|5%
|R$ 2.900
Para migrar para o saque-aniversário, é preciso utilizar o aplicativo oficial do FGTS.Entenda o passo a passo.
Vale ressaltar que para sacar o FGTS ainda em 2026, é preciso optar pelo saque-aniversário até o último dia do mês de aniversário. Caso contrário, o saque só estará disponível em 2027.
Especialistas apontam que o saque-aniversário possui vantagens e desvantagens, como a maioria das transações.Entre as vantagens, se destacam:
As desvantagens se relacionam principalmente à redução da verba em momentos emergenciais em que o FGTS poderia ser usado. Entenda: