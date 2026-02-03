Calendário do saque-aniversário em 2026: veja quando você pode sacar

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma modalidade em que o contribuinte pode sacar parte do saldo acumulado uma vez ao ano de acordo com sua data de nascimento. Em 2026, o benefício pode ser creditado a partir de janeiro.

Os trabalhadores que não optam por esse regime têm acesso ao montante apenas ao adquirir um imóvel, se aposentar, ser demitido sem justa causa ou conseguir liberação emergencial junto ao governo.

Com o saque-aniversário, anualmente, os titulares conseguem sacar um percentual do valor acumulado em contas ativas e inativas.

Como funciona o saque-aniversário?

Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador pode retornar à modalidade tradicional após dois anos. Neste período, em caso de demissão sem justa causa, ele não poderá realizar o saque integral.

Em caso de demissão, com saque-aniversário selecionado, o contribuinte recebe apenas o valor correspondente à multa de 40% do montante.

Prazo para saque-aniversário do FGTS

Em 2026, os trabalhadores têm pouco mais de dois meses para transferir o valor do saque-aniversário para outra conta de sua titularidade.

Confira o calendário completo de saques em 2026.

Mês de nascimento Prazo para saque em 2026 Janeiro De 2 de janeiro a 31 de março Fevereiro De 2 de fevereiro a 30 de abril Março De 3 de março a 29 de maio Abril De 1º de abril a 30 de junho Maio De 4 de maio a 31 de julho Junho De 1º de junho a 31 de agosto Julho De 1º de julho a 30 de setembro Agosto De 3 de agosto a 30 de outubro Setembro De 1º de setembro a 30 de novembro Outubro De 1º de outubro a 30 de dezembro Novembro De 2 de novembro a 29 de janeiro de 2027 Dezembro De 1º de dezembro a 26 de fevereiro de 2027

Se não respeitar o prazo, o valor resgatado retorna para saldo do FGTS e o trabalhador poderá sacar apenas quando o valor for disponibilizado novamente, de acordo com as datas que serão estipuladas para o calendário de 2027.

Qual o valor do benefício?

Com base no valor total acumulado pelo FGTS, o contribuinte consegue calcular o percentual disponível para saque na modalidade de aniversário.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a porcentagem é referente ao valor total disponível e contribuintes com mais de R$ 500 de saldo também têm direito a uma parcela adicional.

Consulte na tabela abaixo.

Saldo do FGTS Percentual para saque Parcela adicional Até R$ 500 50% Sem parcela adicional Entre R$ 500,01 e R$ 1.000 40% R$ 50 Entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000 30% R$ 150 Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000 20% R$ 650 Entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000 15% R$ 1.150 Entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000 10% R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900

Como selecionar a opção do saque-aniversário?

Para migrar para o saque-aniversário, é preciso utilizar o aplicativo oficial do FGTS.

Entenda o passo a passo.

Utilize os dados da conta Gov.Br para acessar o aplicativo;

Selecione “Sistemática de saque do seu FGTS”;

Leia as instruções e clique “Li e aceito os termos e condições”;

Acesse a aba “Optar pelo Saque-Aniversário”.

Vale ressaltar que para sacar o FGTS ainda em 2026, é preciso optar pelo saque-aniversário até o último dia do mês de aniversário. Caso contrário, o saque só estará disponível em 2027.

Prós e contras do saque-aniversário

Especialistas apontam que o saque-aniversário possui vantagens e desvantagens, como a maioria das transações.

Entre as vantagens, se destacam:

Renda extra - o dinheiro do FGTS, via de regra, é reservado para grandes investimentos ou período de demissões, pode ser utilizado conforme as necessidades do trabalhador;

o dinheiro do FGTS, via de regra, é reservado para grandes investimentos ou período de demissões, pode ser utilizado conforme as necessidades do trabalhador; Parcela adicional - com essa opção, o contribuinte garante também o acesso a uma parcela extra além do percentual reservado;

com essa opção, o contribuinte garante também o acesso a uma parcela extra além do percentual reservado; Gerenciar o dinheiro de outra forma - além do uso pessoal, o titular pode reinvestir o dinheiro de outra forma, caso queira.

As desvantagens se relacionam principalmente à redução da verba em momentos emergenciais em que o FGTS poderia ser usado. Entenda: