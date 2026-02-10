TSMC cresce 37% em janeiro com impulso de IA da Nvidia e Apple

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), empresa multinacional taiwanesa de contratos de fabricação de semicondutores, registrou alta de 37% na receita em janeiro. As vendas somaram 401,25 bilhões de dólares novos taiwaneses, cerca de R$ 64,2 bilhões, refletindo o impulso da demanda por chips voltados a inteligência artificial (IA).

Principal fornecedora de semicondutores para a Nvidia e a Apple, a TSMC consolidou-se como uma das maiores beneficiárias da corrida global por IA, graças ao seu papel central na fabricação de aceleradores de IA de última geração.

Analistas ouvidos pela Bloomberg ponderam, todavia, que a forte alta pode ter sido parcialmente influenciada pelo calendário asiático do Ano Novo Lunar. Em 2025, o feriado caiu em janeiro, reduzindo o número de dias úteis e enfraquecendo a base de comparação, o que pode ter inflado os números de 2026.

O desempenho supera a própria projeção da companhia, que prevê expansão de 30% para todo o ano de 2026, e representa o ritmo de avanço mais acelerado dos últimos meses.

Investimentos recordes em infraestrutura

A demanda aquecida por chips voltados a centros de dados tem levado a TSMC a aumentar significativamente seus investimentos. A companhia planeja destinar até US$ 56 bilhões em gastos de capital em 2026, um aumento de 25% em relação ao volume aplicado no ano anterior.

Na última semana, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, descreveu o atual ciclo como uma "construção de infraestrutura única em uma geração", segundo relatos à Bloomberg.

O mercado financeiro mantém postura cautelosa ainda assim. Investidores ouvidos pela agência questionam se os aportes bilionários realizados por gigantes como Amazon e Meta serão capazes de gerar retornos proporcionais no médio prazo.

Também cresce o receio de que o setor de IA esteja se aproximando de um cenário de bolha, diante da natureza cíclica dos investimentos em data centers e do histórico de períodos de euforia seguidos por retração na indústria tecnológica.

Detalhamento do último balanço e perspectivas

A TSMC reportou receita de 1,04 trilhão de dólares novos taiwaneses e lucro líquido de 505,7 bilhões de dólares novos taiwaneses no último balanço, referente ao quarto trimestre de 2025, divulgado no dia 15 de janeiro deste ano.

Em moeda local, a receita trimestral avançou 20,5% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro por ação diluído (EPS) cresceu 35%, alcançando 19,50 de dólares novos taiwaneses por papel. Já a margem bruta foi de 62,3%, com margem operacional de 54%.

O vice-presidente sênior e CFO da TSMC, Wendell Huang, afirma que o desempenho foi impulsionado pela "forte demanda por tecnologias de processo líderes de mercado".

Para o primeiro trimestre de 2026, a companhia projeta receita entre US$ 34,6 bilhões e US$ 35,8 bilhões, com expectativa de margem bruta entre 63% e 65%, indicando continuidade do momento favorável.