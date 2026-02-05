Amazon tem lucro abaixo do esperado e investimento de US$ 200 bi surpreende: ação cai 10%

A Amazon registrou lucro líquido US$ 21,2 bilhões praticamente em linha com o consenso do mercado, que esperava algo em torno de US$ 21,1 bilhões, mas o lucro por ação ficou abaixo dos expectativas, em US$ 1,95 por papel. A meta das projeções apontava para US$ 1,97.

Apesar da linha final do balanço ter frustrado, as receitas superaram o consenso. A cifra de US$ 213,4 bilhões no trimestre foi impulsionada por uma temporada de compras de fim de ano bastante sólida. Os analistas projetavam algo em torno de US$ 211,33 bilhões.

O principal destaque foi o braço de nuvem, a Amazon Web Services (AWS), que faturou US$ 35,58 bilhões. A divisão de computação em nuvem cresceu 24% no quarto trimestre, superando a previsão dos analistas, que esperavam avanço de 21,4%.

Segundo o CEO Andy Jassy, esse foi o “crescimento mais rápido da AWS em 13 trimestres”, sinal de que a empresa segue conseguindo ampliar a demanda por seus serviços corporativos. Já o setor de publicidade alcançou US$ 21,32 bilhões, ligeiramente acima do estimado pelo mercado.

Além do lucro por ação menor que o previsto, a Amazon anunciou que pretende desembolsar US$ 200 bilhões em despesas de capital (capex) em 2026. A companhia não quer ficar atrás na corrida da inteligência artificial (IA) e tem investido pesado em data centers e infraestrutura.

Os analistas esperavam investimentos de US$ 146,6 bilhões, mas a empresa decidiu acelerar os aportes diante da “demanda muito forte por ofertas atuais e por oportunidades seminais como IA, chips, robótica e satélites de órbita terrestre baixa”, para Jassy. O plano reflete a expectativa de um “forte retorno de longo prazo sobre o capital investido”.

O movimento coloca a Amazon no mesmo ritmo agressivo de outros gigantes de tecnologia. Google e Meta também anunciaram recentemente planos de investimentos bilionários em inteligência artificial, reforçando que 2026 será um ano de gastos recordes no setor.

As ações da Amazon chegaram a cair mais de 10% no after market e, às 18h40 (horário de Brasília), recuavam 8%.

Esta semana, a companhia anunciou a demissão de 16 mil funcionários e o encerramento de negócios que não estavam entregando o resultado esperado.