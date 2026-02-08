Meta estuda lançar app próprio que gera vídeos de IA; o plano é competir com TikTok

A iniciativa de vídeos curtos da Meta, chamada Vibes, pode ter um aplicativo próprio. Confirmando ao TechCrunch, a empresa disse que estuda separar a ferramenta de inteligência artificial generativa após muitos usuários terem baixado o Meta AI em busca do serviço, que é tanto um gerador de vídeos como uma rede social que se espelha no TikTok e no setor de Reels do Instagram.

"Este aplicativo independente oferece um ambiente dedicado a essa experiência, proporcionando às pessoas um ambiente mais focado e imersivo. Buscaremos expandir ainda mais o aplicativo com base no que aprendermos com a comunidade", explicou a Meta em comunicado. A intenção da gigante da tecnologia é popularizar os vídeos gerados por IA, considerados problemáticos em diferentes esferas, com uma rede social que pareça natural o suficiente para que usuários não sintam diferença brusca entre utilizar o Vibes para dar risadas com amigos ou compartilhar um Reels feito por um ser humano.

A empresa está redirecionando esforços para que os serviços de inteligência artificial sejam um destaque no ecossistema integrado e de fácil acesso, já que a tecnologia também pode ser acessada pelo site meta.ai.

Mais um irmão do Facebook

As informações inicialmente publicadas pelo Platformer também apontam que a empresa quer aproveitar do ecossistema de criação de conteúdo para tornar o Vibes, lançado em setembro do ano passado, ainda mais atrativo. A ideia é que usuários interessados tenham um espaço novo e próprio para criar, buscando um sucessso similar ao ocorrido com o TikTok durante os primeiros anos da pandemia de covid-19.

Hoje, o Vibes permite que usuários criem vídeos do zero, 'remixem' vídeos já existentes a outros para adicionar comentários e compartilhem as criações em outras redes sociais, como Instagram e Facebook.

Há, inclusive, planos para que o Vibes, caso vingue enquanto aplicativo solo, faça parte da estratégia de assinaturas pagas da Meta que será reformulada para adicionar novas possibilidades às redes sociais da empresa. Até o momento, porém, a estratégia gratuita permanecerá sendo utilizada.