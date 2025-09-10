O sucesso secreto da inteligência artificial que ninguém conhece

Aplicativos de inteligência artificial com potencial transformador, capazes de otimizar operações complexas e acelerar decisões estratégicas, já estão em pleno funcionamento, mas não onde se imagina.

Eles não estão em nuvens públicas, empresas novas ou central de programas online. Estão nos computadores pessoais de profissionais técnicos que sabem exatamente o que estão fazendo com IA. E, na maioria dos casos, são usados por apenas uma pessoa. As informações foram retiradas de Inc.

Diretor de tecnologia desenvolve assistente pessoal com IA e automatiza decisões críticas

O especialista Joe Procopio revela uma conversa com seu ex-colega e atual diretor de tecnologia de uma empresa adquirida por um fundo de investimento que compra empresas. Em meio a um desafio de reestruturação técnica, o executivo decidiu usar IA para organizar o caos operacional.

“Peguei todos os dados da empresa — código, vendas, documentação —, joguei em um banco vetorial, integrei o Claude Code para criar agentes e uma interface. Hoje, a LLM funciona como minha assistente pessoal”, contou.

O sistema já demonstrou resultados surpreendentes. Diante de uma anomalia no consumo de recursos, ele pediu ao sistema um diagnóstico. A IA encontrou o trecho de código com problema, sugeriu hipóteses e, em menos de 30 segundos, o erro foi corrigido.

Além disso, o assistente gera semanalmente os relatórios exigidos pela liderança, agendas de reuniões e resumos operacionais, tudo com base nos dados internos.

Um produto completo que não será lançado

Mesmo tendo criado um sistema funcional e altamente aplicável, ele não tem planos de torná-lo público. “Está ficando no meu HD”, disse.

Segundo ele, a imprevisibilidade dos custos com plataformas de IA torna inviável qualquer projeção comercial.

A decisão contrasta com o movimento de mercado, onde centenas de startups tentam lançar produtos genéricos baseados em IA, mas sem resolver problemas reais.

O que os profissionais precisam aprender sobre a IA aplicada com profundidade

A verdadeira vantagem competitiva da inteligência artificial hoje não está apenas no acesso à tecnologia, mas na capacidade de implementá-la de forma estratégica e personalizada.

Essa realidade impõe um desafio e uma oportunidade para profissionais de todas as áreas, que é entender o funcionamento da IA, explorar dados não estruturados, automatizar fluxos operacionais e extrair narrativas a partir de agentes inteligentes.

