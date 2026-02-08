Da Nvidia à Casa Branca: as alianças que transformaram a OpenAI

Microsoft (Satya Nadella) – parceira histórica e maior investidora, com cerca de 27% de participação e aproximadamente US$ 13 bilhões aportados. Forneceu nuvem, capital e distribuição ao integrar os modelos da OpenAI ao Azure e ao Office. Perdeu exclusividade estratégica após o avanço do Stargate.
Oracle (Larry Ellison) – pilar técnico do Stargate. A empresa fornece infraestrutura de cloud e data centers em larga escala, posicionando-se como alternativa ao domínio da Microsoft na nuvem.
SoftBank (Masayoshi Son) – principal fonte de capital do Stargate. O grupo japonês financia a expansão de data centers e agrega acesso político, especialmente junto ao governo dos Estados Unidos.
Nvidia (Jensen Huang) – fornecedora crítica de chips para treinamento e execução dos modelos, especialmente GPUs H100. A relação é estrutural, mas pressionada por custos, escassez de oferta e tentativas da OpenAI de reduzir dependência.
Broadcom e TSMC – parceiros industriais no desenvolvimento de chips próprios. Fazem parte da estratégia de verticalização e mitigação do risco de concentração na Nvidia.
Sam Altman, presidente-executivo da OpenAI, e Satya Nadella, CEO da Microsoft
Amazon (AWS) – alternativa estratégica de nuvem. A OpenAI passou a dialogar com a AWS para diversificar infraestrutura e reduzir a dependência do Azure.
Governo dos EUA (Donald Trump) – relação política central. O apoio da Casa Branca garantiu respaldo ao Stargate, contratos federais — incluindo US$ 200 milhões com o Departamento de Defesa — e um ambiente regulatório mais favorável.
MGX Fund (Emirados Árabes) – capital soberano internacional que reforça o financiamento do Stargate e amplia o alcance geopolítico do projeto.
Energia (Oklo) – relação indireta, mas estratégica. Energia nuclear em escala gigawatt é vista como essencial para sustentar data centers de alta demanda energética.
Y Combinator – base permanente de talentos e influência. A rede de startups segue alimentando o ecossistema de inovação ao redor da OpenAI.
Anthropic (Dario Amodei) – rival direto. Disputa talentos, capital e clientes, pressionando a OpenAI a acelerar sua estratégia de escala.
Elon Musk – ex-cofundador e hoje adversário. A ruptura abriu espaço político e simbólico para Altman se consolidar como principal interlocutor do governo americano em IA.
Uma rede difícil de replicar
Ao articular essas parcerias, Altman conectou capital privado, infraestrutura física, chips, energia e poder público em um único sistema.