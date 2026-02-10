MrBeast quer ser o guru das finanças da geração alpha

O influenciador Jimmy Donaldson, conhecido globalmente como MrBeast, anunciou nesta segunda-feira, 9, a compra do banco digital Step, ampliando sua atuação para o setor financeiro. A aquisição foi feita por meio da Beast Industries, holding que concentra os negócios do criador de conteúdo.

"Ninguém me ensinou sobre investimento, construção de crédito ou gestão de dinheiro enquanto eu crescia", afirmou Donaldson em publicação nas redes sociais. Segundo ele, a entrada no setor financeiro tem como objetivo criar produtos voltados à educação econômica de crianças e adolescentes, público que já acompanha o influenciador em massa no YouTube.

A Step não é uma novidade entre criadores de conteúdo. Influenciadores como Charli D’Amelio e Josh Richards já haviam investido na fintech, que opera exclusivamente via aplicativo móvel. Em 2022, a empresa informou ter levantado cerca de US$ 500 milhões em rodadas de investimento, com participação de nomes ligados à economia criativa.

O movimento reforça a diversificação dos negócios de Donaldson, que no início do ano recebeu US$ 200 milhões da empresa de criptomoedas Bitmine Immersion Technologies. Aos 446 milhões de inscritos no YouTube, MrBeast construiu sua audiência com vídeos de alto orçamento, baseados em desafios extremos e distribuição de grandes quantias de dinheiro. Seu vídeo mais assistido é uma recriação da série Round 6, da Netflix, que acumula mais de 900 milhões de visualizações.

Nos últimos anos, o influenciador expandiu sua marca para além do entretenimento digital. A Beast Industries reúne negócios como a empresa de chocolates Feastables e a rede MrBeast Burger, que chegou ao Brasil em 2024 e afirma ter mais de 3.000 unidades no país, operando no modelo de cozinhas virtuais.

A entrada no mercado financeiro vinha sendo preparada. Desde outubro de 2025, Donaldson busca registrar a marca MrBeast Financial e já havia sinalizado a investidores que preferia adquirir ou se associar a empresas com estrutura regulatória pronta. Em conversas privadas, apontou preocupação com temas como compliance, risco de crédito e exigências de capital, barreiras tradicionais para novos entrantes no setor.

Assim como ocorreu em outros negócios, a expectativa é que Donaldson passe a usar seus canais para promover conteúdos educativos sobre finanças ou até lance uma nova frente dedicada exclusivamente ao tema. A própria Step já atua há anos com estratégias de linguagem simplificada para atrair usuários mais jovens.

O que é a Step

A Step se define como um aplicativo "tudo em um" para serviços financeiros voltados principalmente a adolescentes e jovens adultos. Criada pela Step Mobile, a plataforma opera com infraestrutura bancária fornecida pelo Evolve Bank & Trust, um banco comunitário dos Estados Unidos.

O aplicativo permite que responsáveis acompanhem e controlem os gastos dos usuários mais novos, que recebem acesso a um cartão Visa com funções de débito, empréstimos e programas de cashback. A plataforma também oferece jogos que prometem recompensas financeiras e incentivos ao uso recorrente.

Apesar da proposta educativa, avaliações de usuários apontam críticas, especialmente sobre o sistema de crédito, que não pode ser desativado manualmente em algumas configurações, um ponto sensível quando o público-alvo inclui menores de idade.

O valor da aquisição não foi divulgado. Em comunicado, o CEO da Step, CJ MacDonald, afirmou apenas que a equipe está "animada com a forma como a aquisição pode ampliar a plataforma e acelerar o lançamento de novos produtos".