Medo de disrupção da IA provoca liquidação histórica em tecnologia

Nasdaq Composite : queda de 1,5%

: queda de 1,5% S&P 500 : recuo de 0,5%

: recuo de 0,5% Dow Jones : alta de 0,5%

: alta de 0,5% Mercados asiáticos : quedas lideradas por tecnologia na Coreia do Sul e em Taiwan

: quedas lideradas por tecnologia na Coreia do Sul e em Taiwan Europa: ações de software e dados em baixa em Londres

Uma onda de vendas impulsionada por temores ligados à inteligência artificial (IA) provocou uma das maiores liquidações recentes nos mercados de ações e crédito do setor de tecnologia. Em apenas dois dias, centenas de bilhões de dólares foram eliminados do valor de empresas de software, semicondutores e serviços digitais.

As ações de software ficaram no epicentro do movimento. Um ETF da iShares que acompanha o setor perdeu quase 1 trilhão de dólares em valor de mercado nos últimos sete dias, atingindo o menor nível desde abril. Diferentemente de episódios anteriores, a queda não foi atribuída a uma bolha especulativa, mas ao receio de que a IA esteja prestes a substituir os próprios produtos dessas companhias.

O gatilho foi o lançamento de uma nova ferramenta da startup Anthropic voltada para tarefas jurídicas, como revisão de contratos. Apesar de o produto não ser visto como disruptivo de forma isolada, o anúncio ganhou peso após um ano marcado por avanços rápidos da IA em áreas como desenvolvimento de software.

Segundo analistas, o temor é que a automação avance para outros setores. Para Michael O’Rourke, estrategista da Jonestrading, os sinais recentes indicam que a promessa da IA começou a se materializar em aplicações práticas.

Resultados pressionam o setor

O movimento se intensificou após balanços abaixo do esperado. A Alphabet afirmou que os gastos com IA serão maiores do que o previsto, enquanto a Arm Holdings divulgou projeções de receita inferiores às estimativas.

Nos semicondutores, a AMD caiu 17,3%, a maior queda desde 2017, mesmo após divulgar receitas acima do esperado. A Qualcomm recuou cerca de 9% depois de projetar faturamento abaixo do consenso, citando escassez global de chips de memória.

Outras empresas ligadas ao tema também registraram perdas. Palantir caiu 11,6%, Oracle perdeu 5,1%, Nvidia recuou 3,4% e Broadcom cedeu 3,8%. O bitcoin caiu 3,1%, refletindo a redução do apetite por risco.

Impacto global e incerteza

A aversão se espalhou para fora dos Estados Unidos. Empresas como London Stock Exchange Group, Infosys e Tata Consultancy Services recuaram, enquanto mercados asiáticos foram pressionados por quedas em ações de tecnologia na Coreia do Sul, em Taiwan e no Japão.

Apesar da intensidade da reação, grandes empresas de software, como Salesforce e ServiceNow, não relataram perda de clientes associada à IA. Ainda assim, investidores passaram a reavaliar o setor diante do risco de disrupção acelerada.

Para gestores, o mercado entrou em uma fase de reposicionamento. A leitura predominante é que a euforia deu lugar a uma seleção mais rigorosa sobre quais empresas conseguirão sustentar seus modelos de negócios diante do avanço da inteligência artificial.