Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Medo de disrupção da IA provoca liquidação histórica em tecnologia

Ações de software despencam após avanço de ferramentas de IA levantar temor de colapso em modelos de negócios consolidados

IA: mercados caíram com temores sobre tecnologia (SvetaZi/Getty Images for National Geographic Magazine)

IA: mercados caíram com temores sobre tecnologia (SvetaZi/Getty Images for National Geographic Magazine)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 05h38.

  • Nasdaq Composite: queda de 1,5%
  • S&P 500: recuo de 0,5%
  • Dow Jones: alta de 0,5%
  • Mercados asiáticos: quedas lideradas por tecnologia na Coreia do Sul e em Taiwan
  • Europa: ações de software e dados em baixa em Londres

Uma onda de vendas impulsionada por temores ligados à inteligência artificial (IA) provocou uma das maiores liquidações recentes nos mercados de ações e crédito do setor de tecnologia. Em apenas dois dias, centenas de bilhões de dólares foram eliminados do valor de empresas de software, semicondutores e serviços digitais.

As ações de software ficaram no epicentro do movimento. Um ETF da iShares que acompanha o setor perdeu quase 1 trilhão de dólares em valor de mercado nos últimos sete dias, atingindo o menor nível desde abril. Diferentemente de episódios anteriores, a queda não foi atribuída a uma bolha especulativa, mas ao receio de que a IA esteja prestes a substituir os próprios produtos dessas companhias.

O gatilho foi o lançamento de uma nova ferramenta da startup Anthropic voltada para tarefas jurídicas, como revisão de contratos. Apesar de o produto não ser visto como disruptivo de forma isolada, o anúncio ganhou peso após um ano marcado por avanços rápidos da IA em áreas como desenvolvimento de software.

Segundo analistas, o temor é que a automação avance para outros setores. Para Michael O’Rourke, estrategista da Jonestrading, os sinais recentes indicam que a promessa da IA começou a se materializar em aplicações práticas.

Resultados pressionam o setor

O movimento se intensificou após balanços abaixo do esperado. A Alphabet afirmou que os gastos com IA serão maiores do que o previsto, enquanto a Arm Holdings divulgou projeções de receita inferiores às estimativas.

Nos semicondutores, a AMD caiu 17,3%, a maior queda desde 2017, mesmo após divulgar receitas acima do esperado. A Qualcomm recuou cerca de 9% depois de projetar faturamento abaixo do consenso, citando escassez global de chips de memória.

Outras empresas ligadas ao tema também registraram perdas. Palantir caiu 11,6%, Oracle perdeu 5,1%, Nvidia recuou 3,4% e Broadcom cedeu 3,8%. O bitcoin caiu 3,1%, refletindo a redução do apetite por risco.

Impacto global e incerteza

A aversão se espalhou para fora dos Estados Unidos. Empresas como London Stock Exchange Group, Infosys e Tata Consultancy Services recuaram, enquanto mercados asiáticos foram pressionados por quedas em ações de tecnologia na Coreia do Sul, em Taiwan e no Japão.

Apesar da intensidade da reação, grandes empresas de software, como Salesforce e ServiceNow, não relataram perda de clientes associada à IA. Ainda assim, investidores passaram a reavaliar o setor diante do risco de disrupção acelerada.

Para gestores, o mercado entrou em uma fase de reposicionamento. A leitura predominante é que a euforia deu lugar a uma seleção mais rigorosa sobre quais empresas conseguirão sustentar seus modelos de negócios diante do avanço da inteligência artificial.

Acompanhe tudo sobre:Tecnologia

Mais de Invest

Decisões de juros, Jolts e entrevista com Lula: o que move os mercados

Petróleo sobe mais de 3% antes das negociações entre EUA e Irã

Azzas junta unidades de negócio e coloca Arezzo e Hering sob mesmo guarda-chuva

Itaú lucra R$ 12,3 bi no quarto trimestre e rentabilidade supera 24%

Mais na Exame

Mercados

Decisões de juros, Jolts e entrevista com Lula: o que move os mercados

Pop

Taylor Swift lança clipe novo na sexta-feira — mas YouTube fica de fora

Carreira

Os 10 diplomas universitários mais valiosos e apenas um leva a salários de seis dígitos

Ciência

Mergulhadores que caçavam ouriços-do-mar acham R$ 9 bilhões no oceano — mas agora podem ser presos