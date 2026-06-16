SpaceX pode ultrapassar Amazon e se tornar 5ª empresa mais valiosa do mundo

Em menos de dois dias úteis em Wall Street, a SpaceX já ameaça a Amazon. As ações da empresa de exploração espacial subiam mais de 10% no pré-mercado desta terça-feira, 16, aproximando sua capitalização de mercado — US$ 2,52 trilhões — dos US$ 2,64 trilhões da Amazon, atualmente a quinta empresa mais valiosa do mundo.

A distância entre as duas é de cerca de 10%. Desde a oferta pública inicial (IPO, na sigla inglês), em 12 de junho, a SpaceX acumula alta de mais de 40% acima do preço de abertura de US$ 135.

O volume de negociação é histórico. Mais de US$ 1,76 bilhão em ações da SpaceX trocaram de mãos nas primeiras horas desta terça, várias vezes o volume combinado de Nvidia, Microsoft, Tesla e Apple no mesmo período, segundo a Reuters.

Dois pregões, quase US$ 700 bilhões a mais

Na sexta-feira, 12, o IPO avaliou a empresa em US$ 1,77 trilhão.

No primeiro pregão, subiu 19% e ultrapassou Broadcom, Meta e Tesla.

Na segunda-feira, 15, fechou em alta de 19,6% a US$ 192,50 e ultrapassou a TSMC, tornando-se a sexta maior empresa do mundo.

Na terça-feira, 16, encostou na Amazon. Em três pregões, adicionou quase US$ 700 bilhões em valor de mercado — uma velocidade sem precedentes na história das bolsas americanas.

O total arrecadado no IPO também cresceu. A SpaceX confirmou que seus underwriters exerceram a opção "greenshoe", elevando o total da oferta de US$ 75 bilhões para US$ 85,7 bilhões, consolidando o maior IPO da história.

A inclusão no Nasdaq 100 está em curso, fundos passivos e ETFs que rastreiam o índice serão obrigados a comprar o papel. A FTSE Russell e a MSCI também devem adicionar a ação a seus índices em 26 e 29 de junho, respectivamente.

O ceticismo que não desaparece

"Podemos dizer com certeza que essa avaliação não faz absolutamente nenhum sentido hoje. As pessoas estão comprando SpaceX na expectativa de que outros também comprarão e elevarão o preço — isso é especulação", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank, à Reuters.

A CFRA emitiu recomendação de venda no dia do IPO com preço-alvo de US$ 115 — cerca de 40% abaixo do preço atual.

Os números justificam a cautela. A SpaceX reportou receita de US$ 18,67 bilhões em 2025 e prejuízo líquido de US$ 4,94 bilhões após a fusão com a xAI. A avaliação atual representa cerca de 134 vezes a receita anual. A negociação de opções sobre as ações começa ainda nesta terça-feira, o que deve ampliar ainda mais a volatilidade.

O que vem a seguir

Nesta quinta-feira coincide com o "Quadruple Witching" americano, quando futuros e opções de índices e ações expiram simultaneamente, o que deve amplificar ainda mais a volatilidade do papel.

Se a alta continuar, a ultrapassagem da Amazon pode acontecer ainda esta semana.

Enquanto isso, Elon Musk, que se tornou o primeiro trilionário da história com o IPO, vê sua fortuna crescer a cada pregão.