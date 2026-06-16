SpaceX avança 10% no pré-mercado e amplia ganhos após estreia na bolsa

As ações da SpaceX avançaram mais de 10% no pré-mercado desta terça-feira, 16, ampliando o forte rali iniciado após a estreia histórica na bolsa depois de já ter subido 20% no primeiro pregão completo. O entusiasmo se dá em meio às perspectivas de crescimento defendidas por Elon Musk.

Os investidores reagiram à visão de longo prazo apresentada pelo trilionário dono da empresa aeroespacial, que afirmou que a SpaceX pode alcançar US$ 1 trilhão em receita anual até 2030, frente aos US$ 18,7 bilhões em 2025.

A valorização acelerada elevou o seu valor de mercado para mais de US$ 2 trilhões. Ela domina o mercado global de lançamentos espaciais com seus foguetes reutilizáveis, e agora está entre as companhias mais valiosas do mundo poucos dias após a abertura de capital (IPO, em inglês).

O desempenho também reforçou o debate sobre até que ponto os investidores estão precificando resultados futuros que ainda levarão anos para se materializar, já que os resultados financeiros seguem pressionados pelos grandes investimentos.

Fundada em 2002, ela registrou prejuízo próximo de US$ 5 bilhões em 2025 e desembolsou US$ 10,1 bilhões em investimentos apenas no primeiro trimestre deste ano, mais que o dobro do valor registrado em igual período do ano anterior.

Por volta das 7h52 (horário de Brasília), a companhia arrefeceu a magnitude dos ganhos desta manhã e sobe 8,46% antes da abertura de Nova York, a US$ 208,72.

Analistas divergem sobre o preço das ações

Parte do mercado acredita que a SpaceX possui vantagens competitivas difíceis de replicar. A NewStreet Research iniciou cobertura com preço-alvo de US$ 165 por ação.

O sócio da casa, James Ratzer, afirmou à CNBC que a empresa mantém uma liderança tecnológica de pelo menos uma década sobre os concorrentes em capacidade de lançamento espacial.

Ele avalia que essa posição pode abrir espaço para novas frentes de receita, incluindo expansão da Starlink, rede de internet via satélite que se expandiu rapidamente nos últimos anos. Em fevereiro, a companhia ampliou sua aposta em inteligência artificial (IA) ao se fundir com a xAI, startup criada por Musk.

Só que nem todos compartilham do mesmo otimismo. A Morningstar calcula um valor justo de US$ 63 por ação, enquanto a CFRA iniciou cobertura com recomendação de venda e preço-alvo de US$ 115.

Ambas as casas apontam preocupações com o valuation, as expectativas elevadas incorporadas aos papéis e o elevado volume de investimentos necessário para sustentar o crescimento projetado.

A professora de finanças da Bayes Business School, Paulina Roszkowska, destacou à CNBC que o principal desafio da SpaceX será transformar as promessas em geração consistente de caixa, e também citou preocupações relacionadas à transparência sobre riscos operacionais e execução de projetos.

IPO alimenta otimismo em Wall Street

O banco Evercore ISI avalia que a estreia da SpaceX pode ajudar a reforçar o apetite por risco nas bolsas dos Estados Unidos, funcionando como um catalisador para novas ofertas de tecnologia e inteligência artificial.

O estrategista Julian Emanuel chegou a comparar o momento ao IPO da Netscape, em 1995, frequentemente apontado como um dos marcos da corrida das empresas de internet nos anos seguintes.

Ele ressalta que o entusiasmo em torno da SpaceX e de futuras aberturas de capital de gigantes da IA pode estimular uma nova onda de interesse dos investidores por ativos ligados à inovação.