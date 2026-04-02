SpaceX pode ser avaliada em mais de US$ 2 trilhões em IPO, diz agência

A SpaceX, empresa de foguetes, satélites e inteligência artificial de Elon Musk, elevou a meta de avaliação para mais de US$ 2 trilhões em sua abertura de capital (IPO), segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg. A companhia e seus assessores já estariam apresentando esse número a potenciais investidores, com reuniões previstas para as próximas semanas.

O valor representa um salto de quase dois terços em relação à avaliação mais recente. Em fevereiro, a fusão da SpaceX com a xAI, empresa de inteligência artificial de Musk, havia fixado a avaliação combinada em US$ 1,25 trilhão. Agora, com a meta acima dos US$ 2 trilhões, a SpaceX ultrapassaria em valor de mercado praticamente todas as empresas do S&P 500, ficando atrás apenas de Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft e Amazon — e à frente de Meta e da própria Tesla, de Musk.

A oferta pública em si deve arrecadar até US$ 75 bilhões, o que colocaria o IPO da SpaceX bem à frente do maior da história, o da Saudi Aramco, que captou US$ 29 bilhões em 2019. Os recursos serão destinados ao financiamento de data centers de inteligência artificial no espaço e à construção de uma fábrica na Lua, de acordo com a Bloomberg.

A empresa protocolou confidencialmente o pedido de abertura de capital junto à Securities and Exchange Commission (SEC), podendo estrear na bolsa já em junho. A listagem abriria caminho para uma sequência de mega-IPOs, com OpenAI e Anthropic — cujos chatbots concorrem diretamente com o Grok, subsidiária da SpaceX — como os próximos da fila.

Segundo analistas da Bloomberg Intelligence, os segmentos de lançamentos e do serviço de internet via satélite Starlink ainda respondem pela maior parte da receita, que deve se aproximar de US$ 20 bilhões em 2026, enquanto a xAI deve contribuir com menos de US$ 1 bilhão.

Musk já sinalizou que os planos vão além das finanças. Em março, afirmou que seu projeto Terafab — voltado à fabricação de chips próprios para robótica, IA e data centers espaciais — será operado em conjunto pela Tesla e pela SpaceX, consolidando uma visão de infraestrutura tecnológica que se estende além da Terra.

As deliberações ainda estão em curso, e os detalhes da oferta podem ser alterados, ressalvaram as fontes consultadas pela Bloomberg, que pediram anonimato por se tratar de informação não pública. A SpaceX não respondeu a pedidos de comentário.