SpaceX sobe 19% na estreia em Nasdaq e supera US$ 2 trilhões em valor

As ações da SpaceX (SPCX) encerraram sua estreia na Nasdaq com forte valorização nesta sexta-feira, 12. Os papéis fecharam cotados a US$ 161,11, alta de 19,34% em relação ao preço da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), de US$ 135 por ação, consolidando uma das aberturas de capital mais aguardadas da história recente do mercado americano.

Logo na estreia, os papéis abriram a US$ 150, avanço de 11% sobre o preço da oferta. Ao longo do pregão, chegaram a atingir a máxima de US$ 176,52, disparada de 30,7%, antes de devolver parte dos ganhos.

Com o desempenho, a companhia fundada por Elon Musk ultrapassou a marca de US$ 2 trilhões em valor de mercado no mercado secundário.

A estreia ocorre após a empresa levantar cerca de US$ 75 bilhões em seu IPO, o maior já realizado no mercado global. A operação superou com folga o recorde anterior, da Saudi Aramco, que captou US$ 29,4 bilhões em 2019.

A forte demanda dos investidores refletiu o entusiasmo em torno da estratégia da companhia, que hoje combina os negócios de lançamentos espaciais, internet via satélite e inteligência artificial. O interesse também foi impulsionado pela expectativa de crescimento da Starlink e pelas apostas do mercado nos projetos de IA ligados à xAI e à plataforma X.

Os BDRs da SpaceX (SPCX34) também chamaram atenção e dispararam 18,15% na B3, acompanhando a estreia da companhia na Nasdaq.

NY: bolsas avançam com alívio geopolítico e estreia da SpaceX

O bom desempenho da SpaceX ocorreu em um dia positivo para os mercados americanos. As bolsas de Nova York fecharam em alta, impulsionadas pela melhora na percepção de risco geopolítico diante da expectativa de um acordo entre Estados Unidos e Irã nos próximos dias.

O índice Dow Jones avançou 0,70%, aos 51.202,26 pontos. O S&P 500 subiu 0,50%, para 7.431,46 pontos, enquanto o Nasdaq ganhou 0,31%, encerrando aos 25.888,84 pontos.

No acumulado da semana, os três principais índices de Wall Street também registraram ganhos. O Dow Jones avançou 0,66%, o S&P 500 subiu 0,65% e o Nasdaq acumulou alta de 0,70%.

Apesar da recepção calorosa do mercado, a SpaceX chega à bolsa ainda sem registrar lucro líquido. Em 2025, a companhia faturou US$ 18,7 bilhões, mas encerrou o ano com prejuízo de US$ 4,9 bilhões, resultado atribuído aos investimentos pesados em expansão da Starlink, desenvolvimento do foguete Starship e construção de infraestrutura para inteligência artificial.

A aposta dos investidores, no entanto, está concentrada no potencial de crescimento dessas frentes de negócio nos próximos anos.