PIB da Alemanha, confiança nos EUA e impasse Irã-EUA: o que move os mercados

Com uma agenda econômica mais reduzida nesta sexta-feira, 22, os investidores devem manter o foco no noticiário geopolítico após uma quinta-feira, 21, marcada por forte volatilidade nos mercados globais em meio às negociações entre Estados Unidos e Irã.

O Ibovespa virou para alta no fim do pregão e fechou com avanço de 0,17%, aos 177.649 pontos, enquanto o dólar encerrou praticamente estável, em leve baixa de 0,06%, cotado a R$ 5,001. Em Nova York, os principais índices também fecharam no positivo, sustentados pela expectativa de uma solução diplomática para o conflito.

Depois do fechamento, porém, uma fonte iraniana afirmou à Reuters que nenhum acordo foi fechado com os Estados Unidos, embora as divergências tenham diminuído.

O enriquecimento de urânio pelo Irã e o controle do Estreito de Ormuz seguem como principais pontos de impasse, mantendo os mercados atentos ao cenário internacional nesta sexta, que terá poucos indicadores econômicos, mas contará com dados de confiança do consumidor nos EUA, atividade na Alemanha e discursos de autoridades monetárias.

O que acompanhar

Nos Estados Unidos, às 11h, a leitura final da confiança do consumidor da Universidade de Michigan deve subir para 48,5 em maio, após registro de 48,1. O índice de percepção do consumidor deve ser mantido em 48,2. Já as expectativas de inflação para um ano devem recuaram para 4,5%, frente aos 4,7% marcados anteriormente.

No mesmo horário, Christopher Waller, membro do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), realiza discurso acompanhado pelo mercado em busca de indicações sobre juros e inflação.

Às 3h, a Alemanha divulga o PIB do primeiro trimestre. A economia alemã deve crescer 0,3% na comparação trimestral, acelerando frente ao avanço anterior de 0,2%. Na comparação anual, o PIB avançou 0,3%, abaixo da última leitura de 0,4%.

No mesmo horário, o índice GfK de confiança do consumidor da Alemanha para junho deve ficar em -33,7 pontos, levemente abaixo dos -33,3 anteriores.

Também às 3h, o Reino Unido publica dados de varejo referentes a abril. As vendas no varejo caem 0,6% no mês, ante alta de 0,7% na última leitura. O núcleo das vendas no varejo recua 0,3%, , após crescimento anterior de de 0,2%. Na comparação anual, o varejo britânico deve avançar 1,3%, abaixo dos 1,7% registrados anteriormente.

Ainda na Europa, às 5h, o índice Ifo de clima de negócios da Alemanha tem projeção de 84,2 pontos em maio, ligeiramente abaixo dos 84,4 anteriores. As expectativas de negócios subiram para 83,5, acima dos 83,3 da última leitura.

Às 05h30, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), participa de discurso monitorado pelos investidores em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária europeia.

Ainda na agenda da União Europeia, ministros das finanças do bloco participam, às 07h, das reuniões do Eurogrupo e do Ecofin, fóruns que discutem temas ligados à política fiscal, crescimento econômico e coordenação financeira da região.

Balanços do dia

No varejo, a atenção recai sobre a BJ’s Wholesale Club, que divulga o balanço do primeiro trimestre fiscal de 2026 antes da abertura dos mercados.

Também reportam os números do quarto trimestre fiscal de 2026, a Booz Allen Hamilton, do setor de consultoria e defesa, e a Replimune, do segmento de biotecnologia, também antes do pregão. Frontline, Global Ship Lease, High Templar Tech e CoinShares apresentam resultados do primeiro trimestre de 2026.

Já no setor de tecnologia e inovação, a Richtech Robotics divulga os números do segundo trimestre fiscal de 2026 após o fechamento do mercado.