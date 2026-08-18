Ibovespa cai pela 11ª sessão seguida com pressão de juros

O Ibovespa fechou a sessão desta terça-feira, 18, em queda de 0,27% aos 166.334 pontos. É o 11º pregão que o principal índice de referência acionária brasileira fecha em baixa. Segundo especialistas, Guerra no Irã e pressão doméstica sobre juros e inflação pesaram na Bolsa e impediram uma recuperação.

A primeira força vem de fora, com a tensão entre os Estados Unidos e Irã, que continua impulsionar o preço do petróleo para cima dos US$ 90 o barril do tipo Brent. Isso, por um lado, acaba sendo positivo para empresas produtores de petróleo como a Petrobras (PETR3; PETR4), que fechou em ligeira alta.

“Por outro, o petróleo é mais caro aumenta a preocupação com a inflação, jogando os juros de longo prazo para cima, o que acaba reduzindo o apetite por risco, principalmente sobre bolsas”, Gabriel Cecco especialista da Valor Investimentos.

A segunda força é a quesão doméstica. O mercado brasileiro tem visto uma saída de investidores estrangeiros com a preocupação de crédito no Brasil. O pedido de recuperação judicial da Casas Bahia (BHIA3) reforçou a discussão sobre inadimplência, capacidade de pagamento das famílias, varejo pressionado e qualidade das carteiras de crédito.

“Isso ajuda a explicar a pressão sobre bancos, que também sofrem de forma bem direta com isso e sobre as empresas mais dependentes da economia doméstica”, pontua Cecco.

O saldo líquido dos investidores estrangeiros na B3 acumula saída de R$ 15,63 bilhões em agosto até o dia 13, segundo levantamento da Elos Ayta. O resultado já representa a maior saída mensal registrada pela série histórica acompanhada pela consultoria desde janeiro de 2022, superando inclusive o saldo negativo de R$ 13,28 bilhões observado em maio deste ano.

O resultado é que o dólar subiu hoje 0,40% a R$ 5,22, mostrando que o investidor ainda está bem cauteloso.