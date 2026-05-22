S&P 500 mira melhor sequência semanal desde 2023

O avanço das ações de tecnologia voltou a puxar os mercados globais nesta sexta-feira, 22, enquanto investidores diminuem parte das preocupações com os impactos econômicos da guerra no Irã.

Em Wall Street, os futuros do Nasdaq 100 subiam 0,5%, desempenho superior ao do S&P 500, que avançava 0,3% e seguia a caminho da oitava semana consecutiva de ganhos, a sequência mais longa desde 2023.

O movimento positivo também alcançou Europa e Ásia. O índice europeu Stoxx 600 acumulava o quinto pregão seguido de alta, impulsionado por fabricantes de semicondutores como a ASML Holding e a STMicroelectronics.

Na Ásia, o MSCI Asia Pacific avançou 0,9%, com destaque para a bolsa japonesa, segundo informações divulgadas pela Bloomberg.

Os mercados oscilaram ao longo da semana diante das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, mas sinais de que os dois países não pretendem ampliar o conflito ajudaram a sustentar o apetite por risco.

Petróleo volta a subir hoje

O petróleo voltou a subir hoje. O Brent para julho avançava 2,39%, negociado a US$ 105,03 por barril por volta das 6h30 (horário de Brasília). Apesar da alta diária, a commodity caminha para fechar a semana em baixa, com -3,83%.

Já o West Texas Intermediate (WTI), referência do petróleo nos EUA, subia 1,84%, para US$ 98,12 o barril.

O estrategista macro sênior do BNY, Geoff Yu, vê ainda que "o mercado está plenamente ciente de que as notícias continuarão voláteis", de acordo com a agência.

Para ele, a ausência de um acordo entre as partes não significa, necessariamente, uma escalada imediata do conflito, o que mantém os investidores concentrados em dados econômicos e balanços corporativos.

Treasuries perto da estabilidade

Nos mercados de renda fixa, os títulos do Tesouro estadunidense operavam perto da estabilidade depois de dias marcados por fortes oscilações.

O rendimento da Treasury de dez anos recuava um ponto-base, para 4,56%, enquanto investidores seguem atentos ao comportamento das taxas longas nos EUA. Esses retornos seguem no radar dos investidores após testarem máximas de vários anos nesta semana.

A chefe global de ações da KBC Securities, Andrea Gabellone, pontuou à Bloomberg, neste sentido, que a Casa Branca acompanha de perto o comportamento dos juros longos.

"O governo está bem focado no mercado de títulos, até mais do que em ações", disse Gabellone, vendo que uma nova abertura da curva de juros pode aumentar a pressão por uma solução diplomática rápida no Oriente Médio.

Dólar estável e iene em mínima

O dólar operava praticamente estável frente às principais moedas globais, enquanto o iene seguia próximo das mínimas desde abril, cotado a 159 por dólar.

A moeda japonesa perdeu força após dados mostrarem desaceleração da inflação acima do esperado no país.

Entre os ativos considerados mais defensivos, o ouro à vista caía 0,4%, para US$ 4.522 a onça. As criptomoedas também operavam em baixa, com o Bitcoin recuando 0,5%, para US$ 77,2 mil, e o Ether cedendo 0,7%.