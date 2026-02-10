Invest

Domino’s nomeia um veterano do McDonald’s como seu novo CEO

Andrew Gregory substitui Mark van Dyck, que deixou o cargo em julho de 2025, após menos de um ano à frente da empresa

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20h44.

A Domino’s Pizza anunciou nesta terça-feira, 10, a nomeação de Andrew Gregory, ex-executivo do McDonald’s, como seu novo CEO.

Gregory assumirá o cargo após a conclusão do seu desligamento do McDonald’s, o que está previsto para ocorrer até o dia 5 de agosto, segundo um comunicado da Domino’s, com sede em Brisbane, Austrália.

Com mais de 30 anos de experiência no McDonald’s, Gregory atuou recentemente como vice-presidente sênior de franquias globais, desenvolvimento e operações de entrega, com base nos Estados Unidos. Ele também teve importantes posições de liderança na Austrália e no Japão.

Ele substitui Mark van Dyck, que deixou o cargo em julho de 2025, após menos de um ano à frente da empresa.

Momento desafiador para pizzaria

As ações da Domino’s sofreram uma queda de 36% nos últimos 12 meses, enquanto a rede de pizzarias lida com a desaceleração nas vendas, mudanças na gestão e o aumento da concorrência, com o crescimento de redes como a Guzman y Gomez, rede especializada em burritos e listada na bolsa de valores de Sydney, segundo a Bloomberg.

