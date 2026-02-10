Invest

País não sobrevive se metade das pessoas recebe cheque do governo, diz Stuhlberger

Gestor mostra preocupação com crescimento da dívida pública brasileira: "maior da história"

Stuhlberger: eleição ainda não foi precificada (Patricia Monteiro/Bloomberg)

Da Redação
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20h06.

O sócio-fundador da Verde Asset, Luis Stuhlberger, afirma que o investidor estrangeiro não ignora o fato de que haverá eleições este ano, mas acredita que o movimento de diversificação supera qualquer aversão que o tema possa trazer no momento.

"Se a bolsa continuar assim, vai ser um tremendo sucesso no mercado de capitais. Provavelmente vai ter um monte de IPO, follow on, etc.  Então eu acho que a gente ainda vai surfar, provavelmente um período muito bom", disse Stuhlberger

O gestor falou no CEO Conference, do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). Ele participou de painel com outros dois gestores de peso: André Jakurski, sócio-fundador da JGP, e Rogerio Xavier, sócio-fundador SPX Capital. André Esteves, presidente do conselho de administração do BTG, mediou a conversa.

Por conta desse distanciamento, o estrangeiro pode até achar que um possível quarto mandato do presidente Lula "não vai ser tão ruim", diz Stuhlberger. Mas o gestor alerta para a maior dívida pública da história, que ultrapassou mais de 80% do Produto Interno Bruto (PIB).

Isso se soma a alta de taxa de juros a uma elevada carga tributária, aponta o gestor. Segundo ele, há pouco espaço para os gastos públicos continuarem crescendo.

"Metade do Brasil recebe um cheque do governo. São 102 milhões que recebem benefícios sociais e assistenciais, mais 12 milhões de funcionários públicos", explicou.

"Não tem como um país sobreviver com metade das pessoas recebendo um cheque do governo".

