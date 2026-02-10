Produção da Petrobras cresce 19% no 4º trimestre, puxada pelo pré-aal

A Petrobras (PETR3;PETR4) atingiu a produção de 4,53 milhões de barris de óleo equivalente diários, o que representa um crescimento de 19,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao terceiro trimestre, o volume foi 0,3% menor. A produção comercial cresceu 19,6% na mesma base de comparação, para 2,74 milhões.

De acordo com a companhia, a queda trimestral de produção reflete o declínio de potencial de campos maduros, maior volume de perdas com paradas para manutenções, e menor eficiência na Bacia de Campos. Esses fatores foram parcialmente compensados pelo aumento da capacidade de produção dos FPSOs Almirante Tamandaré, e Marechal Duque de Caxias, além da maior eficiência em Búzios e pelo ramp-up dos FPSOs Anna Nery e Alexandre de Gusmão.

A Petrobras destacou que oito novos poços produtores marítimos entraram em operação no trimestre, sendo seis na Bacia de Santos e dois na Bacia de Campos.

A produção de óleo no pré-sal no quarto trimestre foi de 2,114 milhões de barris por dia, em linha com a produção do trimestre anterior. O volume de produção no pré-sal no 4T25 representou 82% da produção total da companhia. Em 2025, a produção no pré-sal foi de 2,02 milhões de barris diários, 11,4% acima da produção de 2024.

"Mesmo em um cenário de preços mais baixos, entregamos recordes de produção, superamos nossos guidances e reforçamos a resiliência do E&P [área de exploração e produção], sempre com a segurança como valor inegociável", afirma Sylvia Anjos, diretora de exploração e produção, no comunicado que acompanha a prévia operacional.