“Meu Malvado Favorito 4” estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira

A espera acabou! O quarto filme da franquia “Meu Malvado Favorito” finalmente chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 4.

Nesta nova fase, Gru, Lucy e suas filhas, Margô, Edith e Agnes, recebem um novo membro na família: Gru Jr., que herda um pouco da vilania do pai e faz de tudo para atormentá-lo. O protagonista também enfrenta novos adversários, como Maxime Le Mal e sua namorada femme fatale, Valentina, que ameaçam a família de Gru.

Na versão em português, as vozes são dubladas por Leandro Hassum (Gru), Maria Clara Gueiros (Lucy), Bruna Laynes (Margô), Ana Elena Bittencourt (Edith), Pamella Rodrigues (Agnes), Jorge Lucas (Maxime Le Mal), Angélica Borges (Valentina) e Lorena Queiroz (Poppy).

Expectativas para as bilheterias

"Meu Malvado Favorito 4" já estreou com grande sucesso nos Estados Unidos. A Universal Pictures projetou uma arrecadação de US$ 28 milhões nesta quarta-feira, o que pode resultar em uma estimativa de US$ 120 milhões nos primeiros cinco dias até domingo, segundo o site Deadline.

Por outro lado, especialistas em cinema estimam uma arrecadação entre US$ 80 milhões e US$ 100 milhões na abertura do filme, apenas no mercado estadunidense, na semana do feriado do 4 de julho.

A animação será lançada em 52 países nesta semana, incluindo México, Espanha e Brasil. Até o momento, a produção já arrecadou cerca de US$ 25 milhões nas bilheterias internacionais. O total esperado é de aproximadamente US$ 200 milhões até domingo.

Veja o trailer a seguir: