O recado dos bancos centrais sobre a Guerra no Irã

Petróleo: commodity pressionou decisões dos juros (Andriy Onufriyenko/Getty Images)
Repórter
Publicado em 21 de março de 2026 às 08h12.
Todos os sinais apontavam para um possível arrefecimento das taxas de juros no mundo. No Brasil, a expectativa de um corte de 0,50 ponto percentual na Selic era alta, assim como a de os Estados Unidos iniciarem um ciclo mais claro de flexibilização.
Mas, no dia 28 de fevereiro, com o ínicio da guerra no Irã, as perspectivas dos comitês de políticas monetárias foram duramente alteradas e, mais uma vez, a realidade entrou no caminho do que já parecia uma certeza.
Na quarta-feira, 18, o Banco Central do Brasil (BC) realizou um corte ameno nos juros, de apenas 0,25 ponto percentual, o primeiro em dois anos. Um bom começo de ciclo, segundo analistas, mas que começa tímido.
A decisão reflete uma mudança abrupta no cenário global. A escalada do conflito no Oriente Médio elevou o preço do petróleo acima dos US$ 110 por barril, o que pressiona as cadeias de custos e reacende riscos inflacionários.
Segundo relatório da Austin Rating, o movimento tem potencial de elevar o Índice de Preços Amplos (IPCA) em 0,6 ponto percentual nos próximos 12 meses.
O choque externo alterou o balanço de riscos. O Copom indicou que, apesar de a política monetária já produzir desaceleração da atividade, o ambiente exige cautela diante da desancoragem das expectativas e da volatilidade global.
O movimento de cautela é global. O Federal Reserve manteve os juros entre 3,50% e 3,75%, citando incertezas elevadas e risco de nova pressão inflacionária com a alta da energia.
Segundo a Austin Rating, a guerra entre EUA-Israel e Irã se tornou um fato novo com potencial de manter a inflação americana pressionada acima da meta por mais tempo, em um momento em que o CPI já rodava em 2,4% em 12 meses e o PPI, em 2,8%.
A consultoria também destacou que, antes do conflito, a expectativa predominante era de início do afrouxamento monetário a partir de junho, com a taxa podendo caminhar para a faixa entre 3,00% e 3,25% mais adiante.
Para Trevisan,a decisão do Fed não surpreendeu, mas o contexto mudou. “A alta do petróleo reacendeu o receio de inflação persistente nos Estados Unidos, e o mercado já reduziu as apostas em flexibilização rápida”, diz.
Chama a atenção também um dado que ajuda a explicar a cautela adicional: o fluxo líquido de capital para os EUA em janeiro caiu para menos de US$ 25 bilhões, contra mais de US$ 113 bilhões no mês anterior, enquanto as transações líquidas de longo prazo recuaram de US$ 96,5 bilhões para US$ 15,5 bilhões. Ao mesmo tempo, o dólar index (DXY) fechou em 100,19, alta de 0,63%, o que pode indicar a manutenção da busca por proteção em meio à aversão a risco.
No Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), manteve a taxa em 3,75%, em decisão dividida por 5 votos a 4. A divisão mostra que o comitê já discute o momento de iniciar um ciclo de queda, mas a maioria preferiu esperar mais sinais de convergência da inflação, hoje em 3%, para a meta de 2%.
A minoria defendeu corte imediato, sob o argumento de que a política monetária já está restritiva demais para uma economia que perde tração.
Na zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) também optou por manutenção, deixando a taxa de depósito em 2,00%. A autoridade monetária reconhece que a inflação vem se estabilizando em torno da meta no médio prazo, mas reforça que o choque geopolítico e as incertezas no comércio global exigem vigilância.
Na prática, o BCE retirou qualquer ideia de trajetória automática de queda e voltou a enfatizar dependência total dos dados.
No Japão, o banco central japonês manteve a taxa em 0,75%, depois de tê-la elevado em dezembro ao maior nível em 30 anos. A preocupação central é o efeito do petróleo sobre uma economia altamente dependente de importações de energia.
O banco continua em modo de observação, monitorando se a alta de custos será apenas temporária ou se pode contaminar preços e salários de forma mais persistente.
Para Lucas Sigu, sócio-fundador da Ciano Investimentos, o Banco Central demonstra maior conforto com a trajetória da inflação, mas segue condicionado ao cenário internacional.
Segundo ele, a continuidade do conflito pode esfriar o plano de cortes mais agressivos, já que tensões no Oriente Médio tendem a pressionar commodities e juros globais.
Por outro lado, uma redução das tensões abriria espaço para convergência da inflação e atração de capital estrangeiro, especialmente em setores como infraestrutura e energia.
A leitura entre analistas é convergente: o ciclo de queda começou, mas perdeu intensidade. O ritmo daqui em diante dependerá menos da atividade doméstica e mais da evolução do conflito — e, principalmente, do comportamento do petróleo.