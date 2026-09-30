Magalu foi maior alta do Ibovespa em setembro; Natura, a maior baixa — veja lista

Mercado de ações: Ibovespa teve segundo melhor mês do ano (primeimages/Getty Images)
Editor de Invest
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18h04.
O Ibovespa encerrou setembro com alta de 5,03%, aos 186.340 pontos, em um mês marcado pelo quinto corte seguido da Selic, pela aproximação das eleições e por notícias corporativas que redesenharam o ranking da bolsa. Na ponta positiva, Magazine Luiza (MGLU3) liderou com salto de 55,09%. Na negativa, Natura (NATU3) foi a ação que mais perdeu valor, com recuo de 22,77%.
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a Selic de 14% para 13,75% ao ano em 16 de setembro, movimento que favoreceu varejistas e empresas mais endividadas. Do outro lado, a greve de 19 dias dos funcionários da Caixa travou repasses de financiamento imobiliário e derrubou as construtoras voltadas ao Minha Casa, Minha Vida.
No início de setembro, a Magazine Luiza anunciou que colocaria cerca de 28 mil itens de estoque próprio, das marcas Magalu, KaBuM! e Época Cosméticos, dentro do marketplace do Mercado Livre. A ação disparou 16,88% no dia do anúncio. Analistas avaliaram que o acordo dá à Magalu acesso à audiência do concorrente com margem melhor do que a de campanhas pagas, e ao Mercado Livre uma categoria em que ainda tinha pouca penetração, a de eletrodomésticos e itens pesados.
Vamos (VAMO3), locadora de caminhões e máquinas do grupo Simpar, está entre as ações mais sensíveis à taxa de juros da bolsa, por operar com alto nível de dívida e capital intensivo. O papel subiu 5,5% na semana encerrada em 18 de setembro e mais 12,17% na seguinte, acompanhando o corte da Selic e a redução das projeções para a taxa básica, de 13,75% para 13,50%.
Assaí (ASAI3) também surfou a queda dos juros futuros. Em 10 de setembro, a ação saltou 7,17% e fechou a semana com ganho de 8,15%. Dias depois, o Bank of America elevou o preço-alvo do atacarejo de R$ 10 para R$ 12. Pelas contas do banco, cada ponto percentual a menos na Selic eleva em 6,7% o lucro por ação da companhia.
Yduqs (YDUQ3) ganhou 27,61% no mês em que foi confirmada a fusão com a Afya, anunciada em 23 de setembro. As empresas estimam sinergias de R$ 2 bilhões a R$ 2,2 bilhões em valor presente, e o grupo terá cerca de 18% das vagas autorizadas de medicina do país. A operação ainda depende do aval do Cade. Antes disso, a ação já havia subido 6,96% na semana encerrada em 18 de setembro, depois de o Bradesco BBI elevar o preço-alvo de R$ 15 para R$ 17.
Azzas 2154 (AZZA3) subiu 16,96% no mês em que anunciou a divisão em duas companhias independentes, Arezzo&Co e Soma. A Farm Rio ficará sob controle compartilhado, com 57,4% para a Arezzo&Co e 42,6% para a Soma. Em 25 de setembro, a ação saltou 12,62%, com a proximidade do prazo para propostas não vinculantes pela marca, cuja venda é avaliada pelo Morgan Stanley desde junho.
|#
|Ticker
|Empresa
|Variação no mês
|Variação no ano
|1
|MGLU3
|Magazine Luiza
|+55,09%
|-15,52%
|2
|VAMO3
|Vamos
|+43,81%
|+32,72%
|3
|RAIZ4
|Raízen
|+34,78%
|-61,25%
|4
|ASAI3
|Assaí
|+29,50%
|+50,14%
|5
|YDUQ3
|Yduqs
|+27,61%
|-8,61%
|6
|PCAR3
|GPA
|+22,71%
|-15,40%
|7
|CEAB3
|C&A
|+20,55%
|-19,18%
|8
|BPAC11
|BTG Pactual
|+17,16%
|+22,82%
|9
|AZZA3
|Azzas 2154
|+16,96%
|-31,55%
|10
|AURE3
|Auren Energia
|+16,35%
|+11,95%
Fonte: B3. Dados de fechamento de 30/09/2026.
Natura (NATU3) teve o pior desempenho do índice no mês. No fim de agosto, a companhia anunciou a saída de João Paulo Ferreira do comando após dez anos e a volta de Alessandro Carlucci, que presidiu a empresa entre 2005 e 2014, ao cargo de CEO a partir de 1º de outubro. Como o estatuto proíbe o acúmulo das funções, Carlucci deixou a presidência do conselho, que passará a Fábio Barbosa, também ex-CEO, se houver aprovação em assembleia. A troca acontece depois de um primeiro semestre com prejuízo de R$ 410 milhões. Na semana encerrada em 25 de setembro, a ação caiu 10,33%, a maior queda do Ibovespa no período, pressionada por dúvidas sobre a recuperação operacional.
Tenda (TEND3) entrou este mês na carteira do Ibovespa e sentiu diretamente a greve da Caixa, que começou em 10 de setembro e só terminou ontem, 29, por decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A paralisação atrasou aprovações de financiamento e pode empurrar repasses de um mês para outro. Em apresentação a investidores, a construtora também alertou para critérios mais rígidos de crédito do banco, que podem reduzir a conversão de vendas entre clientes de baixa renda. A ação chegou a cair 8,62% no pregão. A Tenda informou que pretende reduzir a participação da Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida em seu portfólio de 46%, em 2025, para 35% em 2027.
CSN Mineração (CMIN3) revisou para baixo as projeções de 2026. A produção esperada caiu de 45 milhões a 47 milhões de toneladas para 39 milhões a 41 milhões, e o custo caixa C1 subiu de US$ 22 a US$ 23,50 por tonelada para US$ 25 a US$ 26. A mineradora atribuiu o corte a um mercado mais restrito e ao frete marítimo mais caro, e vai reduzir temporariamente a produção de minério de baixo teor na usina de Pires, em Ouro Preto (MG).
Cury (CURY3) foi arrastada pelo mesmo ambiente que atingiu a Tenda. A construtora, concentrada em São Paulo e no Rio de Janeiro e com forte exposição ao Minha Casa, Minha Vida, depende dos repasses da Caixa para receber das vendas na planta. A Direcional (DIRR3) também aparece entre as maiores quedas do mês.
Vale (VALE3) apagou os ganhos acumulados em 2026. Até o pregão de 29 de setembro, a mineradora acumulava queda de 10,58% no mês, com o minério de ferro de 61% de teor recuando para cerca de US$ 94 por tonelada, pressionado por dados fracos da China e pelas margens apertadas das siderúrgicas chinesas. No dia 29, o UBS cortou o preço-alvo da ação de R$ 85 para R$ 77, com recomendação neutra. A Bradespar (BRAP4), holding cujo principal ativo é a participação na Vale, acompanhou o movimento e recuou 8,05% no mês.
RD Saúde (RADL3), dona da Raia e da Drogasil, desabou na última semana do mês. Em 24 de setembro, o Mercado Livre anunciou que passaria a vender medicamentos com receita em São Paulo, incluindo antibióticos e canetas emagrecedoras como o Ozempic, com entrega em até uma hora e integração de ao menos três redes de farmácias até o fim do ano. A ação caiu 5,38% no dia, a R$ 18,45, e fechou a semana com perda de 10,23%. Bancos como XP, Safra e BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) avaliam que o movimento representa mais uma migração de canal do que o fim da farmácia física, mas o risco de perder o relacionamento direto com o cliente pesou sobre o papel.
|#
|Ticker
|Empresa
|Variação no mês
|Variação no ano
|1
|NATU3
|Natura
|-22,77%
|-6,25%
|2
|TEND3
|Tenda
|-18,40%
|+16,32%
|3
|CMIN3
|CSN Mineração
|-15,37%
|-5,47%
|4
|CURY3
|Cury
|-14,91%
|-11,99%
|5
|VALE3
|Vale
|-10,20%
|-3,41%
|6
|DIRR3
|Direcional
|-9,08%
|-25,83%
|7
|MBRF3
|MBRF
|-8,11%
|-14,56%
|8
|BRAP4
|Bradespar
|-8,05%
|+0,75%
|9
|RADL3
|RD Saúde
|-6,28%
|-22,46%
|10
|USIM5
|Usiminas
|-6,16%
|+17,22%
Fonte: B3. Dados de fechamento de 30/09/2026.
No acumulado de 2026, Ultrapar (UGPA3) lidera o ranking de valorização da carteira, com ganho de 79,54% desde o primeiro pregão do ano. Na ponta oposta, Raízen (RAIZ4) acumula a maior perda, de 61,25%.
|#
|Ticker
|Empresa
|Variação no ano
|1
|UGPA3
|Ultrapar
|+79,54%
|2
|PETR3
|Petrobras ON
|+65,40%
|3
|PETR4
|Petrobras PN
|+59,95%
|4
|FLRY3
|Fleury
|+53,67%
|5
|ASAI3
|Assaí
|+50,14%
Fonte: B3. Dados de fechamento de 30/09/2026.
|#
|Ticker
|Empresa
|Variação no ano
|1
|RAIZ4
|Raízen
|-61,25%
|2
|HAPV3
|Hapvida
|-54,19%
|3
|BRKM5
|Braskem
|-45,29%
|4
|CSNA3
|CSN
|-33,68%
|5
|AZZA3
|Azzas 2154
|-31,55%
Fonte: B3. Dados de fechamento de 30/09/2026.