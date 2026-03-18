Fed mantém projeções de juros e revisa inflação dos EUA para cima

Junto à decisão de manter os juros inalterados nos Estados Unidos, o Federal Reserve divulgou nesta quarta-feira seu mais recente Summary of Economic Projections (SEP), documento trimestral que reúne as estimativas dos membros do comitê para as principais variáveis da economia americana, também conhecido como dot plot.

As projeções medianas para a taxa de juros foram mantidas em relação a dezembro: 3,4% ao final de 2026, recuando para 3,1% em 2027 e 2028. A taxa neutra de longo prazo — referência para o nível de equilíbrio dos juros — subiu de 3,0% para 3,1%, continuando uma tendência de alta gradual que a levou de 2,5% em 2019 ao patamar atual.

A taxa neutra é a taxa de juros que mantém a economia em equilíbrio: nem estimula o crescimento além do potencial, nem o freia. Quando os juros estão acima dela, a política monetária é contracionista; abaixo, expansionista. Quando essa estimativa sobe — como agora, de 3,0% para 3,1% — significa que o Fed avalia que a economia americana requer juros estruturalmente mais altos para se manter em equilíbrio, elevando também o piso para onde os juros podem cair sem que a política seja considerada expansionista.

Revisões expressivas em inflação e PIB

Na inflação, as revisões foram mais expressivas. A projeção para o PCE em 2026 passou de 2,4% para 2,7%. O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, foi revisado de 2,5% para 2,7% no mesmo período. Para 2027 e 2028, ambas as métricas seguem projetadas em 2,2% e 2,0%, respectivamente — em linha com a meta do Fed.

As estimativas de crescimento também foram ajustadas para cima. O PIB real de 2026 foi revisado de 2,3% para 2,4%, com melhorias menores nos anos seguintes. A projeção para o desemprego permaneceu praticamente inalterada, com mediana de 4,4% para 2026, 4,3% para 2027 e 4,2% para 2028.

O próximo encontro do FOMC está programado para os dias 28 e 29 de abril.