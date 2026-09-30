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Pesquisa Atlas/Focus: Elmano tem 49% e Ciro, 47,6%, no 1º turno no Ceará

Atual governador (PT) e ex-ministro (PSDB) consolidam polarização e estão empatados tecnicamente nos cenários de primeiro e segundo turno no Ceará

(Facebook Ciro Gomes/Ricardo Stuckert/Montagem Exame/Reprodução)

(Facebook Ciro Gomes/Ricardo Stuckert/Montagem Exame/Reprodução)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20h09.

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A corrida para o governo do Ceará aponta um cenário de empate técnico, segundo a pesquisa Atlas/Focus divulgada nesta quarta-feira, 30.

No principal cenário estimulado, o atual governador Elmano de Freitas (PT) tem 49% das intenções de voto, contra 47,6% de Ciro Gomes (PSDB).

Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, os candidatos encontram-se em situação de empate técnico. Entre os demais nomes, o Delegado Huggo (Missão) marca 0,4%, mesmo percentual da opção agrupada como "outros".

Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam 2,2%, enquanto 0,5% não souberam responder. Quando considerados apenas os votos válidos, que excluem os brancos e nulos, o petista Elmano atinge 50,3% contra 48,9% de Ciro Gomes.

Projeções acirradas no segundo turno

O cenário de indefinição estatística persiste na simulação de segundo turno entre os dois líderes da disputa. Elmano de Freitas pontua com 49,6%, enquanto Ciro Gomes atinge 48,6%, mantendo o empate dentro da margem de erro.

Nesta etapa decisiva, os votos brancos e nulos recuam para 1,7%, e os indecisos representam apenas 0,2% do eleitorado.

Em votos válidos no segundo turno, o atual governador teria 50,5% contra 49,5% do tucano, consolidando um quadro de alta competitividade.

Índices de rejeição e avaliação do executivo

A pesquisa atual não mediu de forma direta a taxa de rejeição dos candidatos ou a avaliação das atuais administrações estadual e federal. Contudo, a cristalização do voto estimulado sugere pouca margem para mudança de cenário.

A soma de eleitores que pretendem anular, votar em branco ou que se declaram indecisos não ultrapassa 3% em nenhum dos cenários testados para o executivo.

Isso indica um eleitorado cearense já fortemente posicionado e definido entre as duas principais candidaturas.

O raio-x do eleitorado cearense

A base de apoio dos candidatos revela contrastes demográficos determinantes para a paridade numérica. Elmano lidera entre as mulheres, com 56,2%, e domina o eleitorado mais velho, alcançando 70,6% na faixa de 60 a 100 anos.

O petista também é impulsionado por fidelidade ideológica, capturando 93% dos eleitores de esquerda alinhados ao atual presidente da República (recorte definido como "esquerda lulista").

Já o ex-ministro Ciro Gomes avança entre os homens, com 57,4%, e apresenta musculatura forte entre os mais jovens, marcando 59,1% na faixa de 16 a 24 anos.

O candidato do PSDB também se destaca no segmento evangélico, onde pontua com 70,5%, e atrai 97,3% dos eleitores identificados como "direita bolsonarista".

A pesquisa Atlas/Focus entrevistou 1.808 eleitores entre 23 e 28 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Focus Poder e está registrado no TSE sob o protocolo CE-01709/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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