Selic: juro real do Brasil é o 2º maior do mundo

O corte de 0,25 ponto percentual da taxa de juros nesta quarta-feira, 18, fez com que o Brasil mantivesse sua posição no segundo lugar do ranking mundial de juros reais, segundo segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu cortar a Selic em 0,25 p.p, colocando-a no patamar de 14,75%, em decisão unânime.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda. E a taxa real combina a inflação projetada para os próximos 12 meses.

De acordo com o estudo, a taxa de juros real do Brasil ficou em 9,51%. O país está atrás apenas da Turquia, que registrou 10,38%.

O Canadá tem o menor juro entre os países do ranking, com -1,54%.

No ranking geral, entre 164 países, 79,27% mantiveram os juros, 3,05% elevaram e 17,68% cortaram.

Em termos nominais, O Brasil está na quarta colocação, acima de China e Índia abaixo de Turquia, Argentina e Rússia. Os turcos têm taxa de 37% ao ano.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses (EX ANTE)

Posição País Juro real (%) 1 Turquia 10,38% 2 Brasil 9,51% 3 Rússia 9,41% 4 Argentina 9,41% 5 México 5,39% 6 África do Sul 5,22% 7 Indonésia 3,31% 8 Hungria 3,02% 9 Colômbia 2,99% 10 Filipinas 2,81% 11 Hong Kong 2,71% 12 Polônia 2,61% 13 Israel 2,39% 14 Chile 2,23% 15 República Tcheca 2,20% 16 Cingapura 2,10% 17 Índia 2,00% 18 Austrália 1,62% 19 Tailândia 1,51% 20 Coreia do Sul 1,35% 21 Malásia 1,28% 22 Reino Unido 1,24% 23 Bélgica 0,97% 24 China 0,79% 25 França 0,74% 26 Suécia 0,74% 27 Estados Unidos 0,58% 28 Grécia 0,44% 29 Itália 0,35% 30 Espanha 0,27% 31 Dinamarca 0,22% 32 Alemanha 0,18% 33 Portugal 0,11% 34 Holanda 0,01% 35 Nova Zelândia -0,03% 36 Áustria -0,07% 37 Taiwan -0,15% 38 Suíça -0,21% 39 Japão -0,97% 40 Canadá -1,54%

Média Geral: 2,18%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.

As 40 maiores taxas de juros nominais entre os principais países do mundo

Posição País Juro nominal (%) 1 Turquia 37,00% 2 Argentina 29,00% 3 Rússia 15,50% 4 Brasil 14,75% 5 Colômbia 10,25% 6 México 7,00% 7 África do Sul 6,75% 8 Hungria 6,25% 9 Índia 5,25% 10 Indonésia 4,75% 11 Chile 4,50% 12 Filipinas 4,25% 13 Israel 4,00% 14 Hong Kong 4,00% 15 Austrália 3,85% 16 Polônia 3,75% 17 Reino Unido 3,75% 18 Estados Unidos 3,75% 19 China 3,00% 20 Malásia 2,75% 21 Coreia do Sul 2,50% 22 Nova Zelândia 2,25% 23 República Tcheca 3,50% 24 Canadá 2,25% 25 Alemanha 2,15% 26 Áustria 2,15% 27 Espanha 2,15% 28 Grécia 2,15% 29 Holanda 2,15% 30 Portugal 2,15% 31 Bélgica 2,15% 32 França 2,15% 33 Itália 2,15% 34 Taiwan 2,00% 35 Suécia 1,75% 36 Dinamarca 1,60% 37 Tailândia 1,00% 38 Cingapura 0,88% 39 Japão 0,75% 40 Suíça 0,00%

Média Geral: 5,30

Fonte de dados: FMI e Bancos Centrais

Elaborado por: MONEYU.COM.BR