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Nubank nega negociação para comprar fintech britânica Monzo

Após reportagens apontarem conversas para uma possível aquisição, Nu Holdings afirmou que não busca uma transação com a fintech

Nubank: operação poderia avaliar o Monzo entre 8 bilhões de euros

Nubank: operação poderia avaliar o Monzo entre 8 bilhões de euros

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 19h47.

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A Nu Holdings, controladora do banco digital Nubank, afirmou nesta quarta-feira, 30, que não busca adquirir o banco digital britânico Monzo Bank. A declaração ocorre após a Sky News informar que as empresas discutiram uma possível aquisição que avaliaria o Monzo entre 8 bilhões e 10 bilhões de euros.

A Nu Holdings (NU), controladora do Nubank, afirmou nesta quarta-feira, 30, que não busca adquirir o banco digital britânico Monzo Bank. O comunicado acontece dias após reportagens apontarem que as duas empresas estavam conversando sobre uma possível aquisição.

“Embora tenhamos grande respeito pelo Monzo, a companhia não busca uma transação com o Monzo”, afirmou a Nu em comunicado enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

Segundo informações divulgadas inicialmente pela Sky News, o Nubank teria discutido a compra do Monzo em uma operação que poderia avaliar o banco britânico entre 8 bilhões de euros (US$ 10,6 bilhões) e 10 bilhões de euros. Na ocasião, a fintech brasileira afirmou que não comentava “rumores ou especulação”. Já o Monzo não se manifestou.

No comunicado desta quarta-feira, a empresa disse que costuma avaliar oportunidades de negócios que possam apoiar seu crescimento e seus objetivos de longo prazo, incluindo parcerias, investimentos e aquisições.

A companhia também disse que mantém o foco em suas prioridades estratégicas: ampliar sua posição no Brasil, expandir as operações no México e na Colômbia e aumentar sua presença nos Estados Unidos e em outros mercados por meio da Nu Global.

"A estrutura de alocação de capital do Nu permanece inalterada. As decisões de investimento são baseadas no alinhamento estratégico, no retorno esperado em relação ao custo de capital da Companhia, na criação de valor de longo prazo por ação e nos recursos financeiros e de gestão necessários para executar as prioridades da Companhia", diz um trecho do comunicado.

 

'Perguntas frequentes'

O Nubank pretende comprar o Monzo Bank? ＋

Não. A Nu Holdings afirmou em comunicado à Securities and Exchange Commission que não busca uma transação com o banco digital britânico Monzo Bank.

Por que surgiu a informação sobre uma possível compra do Monzo pelo Nubank? ＋

A Sky News informou que o Nubank teria discutido a aquisição do Monzo. Na ocasião, a fintech brasileira disse que não comentava rumores ou especulação, enquanto o Monzo não se manifestou.

Quanto poderia valer a possível aquisição do Monzo? ＋

A operação poderia avaliar o Monzo entre 8 bilhões de euros, equivalentes a US$ 10,6 bilhões segundo a matéria, e 10 bilhões de euros, de acordo com informações divulgadas inicialmente pela Sky News.

Quais oportunidades de negócios a Nu Holdings costuma avaliar? ＋

A Nu Holdings afirmou que avalia oportunidades capazes de apoiar seu crescimento e seus objetivos de longo prazo, incluindo parcerias, investimentos e aquisições.

Quais são as prioridades estratégicas da Nu Holdings? ＋

A Nu Holdings pretende ampliar sua posição no Brasil, expandir as operações no México e na Colômbia e aumentar sua presença nos Estados Unidos e em outros mercados por meio da Nu Global.

Quais critérios orientam os investimentos da Nu Holdings? ＋

Segundo o comunicado da Nu Holdings, as decisões consideram alinhamento estratégico, retorno esperado em relação ao custo de capital, criação de valor de longo prazo por ação e os recursos financeiros e de gestão necessários.

Acompanhe tudo sobre:NubankEmpresas

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