Nubank nega negociação para comprar fintech britânica Monzo

RESUMO ＋ A Nu Holdings, controladora do banco digital Nubank, afirmou nesta quarta-feira, 30, que não busca adquirir o banco digital britânico Monzo Bank. A declaração ocorre após a Sky News informar que as empresas discutiram uma possível aquisição que avaliaria o Monzo entre 8 bilhões e 10 bilhões de euros.

A Nu Holdings (NU), controladora do Nubank, afirmou nesta quarta-feira, 30, que não busca adquirir o banco digital britânico Monzo Bank. O comunicado acontece dias após reportagens apontarem que as duas empresas estavam conversando sobre uma possível aquisição.

“Embora tenhamos grande respeito pelo Monzo, a companhia não busca uma transação com o Monzo”, afirmou a Nu em comunicado enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

Segundo informações divulgadas inicialmente pela Sky News, o Nubank teria discutido a compra do Monzo em uma operação que poderia avaliar o banco britânico entre 8 bilhões de euros (US$ 10,6 bilhões) e 10 bilhões de euros. Na ocasião, a fintech brasileira afirmou que não comentava “rumores ou especulação”. Já o Monzo não se manifestou.

No comunicado desta quarta-feira, a empresa disse que costuma avaliar oportunidades de negócios que possam apoiar seu crescimento e seus objetivos de longo prazo, incluindo parcerias, investimentos e aquisições.

A companhia também disse que mantém o foco em suas prioridades estratégicas: ampliar sua posição no Brasil, expandir as operações no México e na Colômbia e aumentar sua presença nos Estados Unidos e em outros mercados por meio da Nu Global.

"A estrutura de alocação de capital do Nu permanece inalterada. As decisões de investimento são baseadas no alinhamento estratégico, no retorno esperado em relação ao custo de capital da Companhia, na criação de valor de longo prazo por ação e nos recursos financeiros e de gestão necessários para executar as prioridades da Companhia", diz um trecho do comunicado.