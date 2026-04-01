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Nubank traz ex-executivo da Amazon e Apple para conselho de administração

'Board' do 'roxinho' passa a ter 20 membros com novo conselheiro

Diego Piacentini: nome conhecido na indústria de tecnologia

Diego Piacentini: nome conhecido na indústria de tecnologia

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 1 de abril de 2026 às 16h04.

O Nubank anunciou nesta terça-feira a entrada de Diego Piacentini no seu conselho de administração. O movimento chega num momento em que a fintech brasileira ultrapassa 131 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.

Piacentini não é exatamente um nome desconhecido no mundo da tecnologia. Foram quase 20 anos dentro da Amazon, onde chegou ao posto de vice-presidente sênior responsável pelo braço internacional de consumo da empresa. A função que incluía supervisionar operações na Europa, Ásia e mercados emergentes. Antes disso, ele também passou pela Apple liderando o negócio europeu da companhia.

Fora do setor privado, ainda teve uma passagem pelo governo da Itália como Comissário Especial para a Agenda Digital, tocando projetos de modernização de serviços públicos.

Hoje, além de fundador da View Different — uma gestora de venture capital focada em empreendedores que aplicam tecnologia para transformar setores consolidados — Piacentini acumula cadeiras em conselhos de empresas como DoorDash e The Economist Group, além de consultoria à KKR.

Para David Vélez, fundador e CEO do Nubank, a escolha tem lógica direta com os planos da companhia. O executivo destacou, em comunicado, que a bagagem de Piacentini em varejo, tecnologia e políticas públicas chega na hora certa, enquanto a empresa trabalha para consolidar sua presença internacional sem abrir mão da missão original de simplificar os serviços financeiros.

Do lado de Piacentini, o discurso é de entusiasmo com o que a fintech construiu até aqui — especialmente no campo da inclusão financeira na América Latina — e com o que ainda está por vir.

Com a chegada do novo conselheiro, o colegiado do Nu passa a contar com dez membros, entre eles nomes como David Marcus, Doug Leone e Jacqueline Reses.

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