Nubank traz Roberto Campos Neto como vice-presidente do conselho

O Nubank anunciou a contratação do ex-presidente do Banco Central do Brasil Roberto Campos Neto para seu conselho de administração.

Ele vai atuar como vice-chairman da holding e chefe global de políticas públicas a partir do dia 1° de julho, depois de concluir um período de seis meses de quarentena determinado pela legislação brasileira para quem deixa a autoridade monetária.

Em nota, o banco afirma que o ex-presidente do BC vai "apoiar o programa de expansão internacional da companhia e o relacionamento com reguladores financeiros globais, representar a Nu Holdings em fóruns e conselhos internacionais, além de elevar a análise econômica e de risco para as operações do Nu no Brasil e na América Latina, contribuindo para desenhar a estratégia de negócios de longo prazo".

O banco destaca Campos Neto como uma referência em tecnologia de sistemas financeiros por meio de sistemas como o Pix e o Open Finance.

Quem é Campos Neto

Campos Neto atuou como presidente do Banco Central do Brasil de 2019 até o final de 2024.

Em seu mandato, supervisionou o lançamento e desenvolvimento do método de pagamento instantâneo Pix, avançou a agenda do Open Finance (integração dos sistemas financeiros) e promoveu o Drex, o real digital (R$) utilizando tecnologia blockchain.

Antes do Banco Central, Campos Neto ocupou importantes cargos de liderança no setor financeiro por mais de duas décadas, em empresas como Santander, Claritas Investments e Bozano Simonsen. Campos Neto possui bacharelado e mestrado em Economia pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA).