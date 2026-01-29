Nubank recebe aprovação para criar banco nacional nos EUA

O Nubank recebeu autorização do supervisor do setor bancário americano (OCC) para operar como banco nacional nos Estados Unidos. O pedido havia sido feito pela instituição financeira em setembro do ano passado.

A autorização inicial é uma das etapas do processo. Caso receba o aval definitivo, o Nubank poderá operar de acordo com as regras do setor bancário americano e oferecer produtos como contas de depósito, cartões de crédito, empréstimos e serviços de custódia de ativos digitais no país.

Em comunicado, o fundador e CEO da Nu Holdings, David Vélez, afirmou que a medida está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia. “Embora continuemos totalmente focados em nossos mercados principais no Brasil, México e Colômbia, este passo nos permite construir a próxima geração bancária nos Estados Unidos”, afirma.

Estrutura

A operação nos Estados Unidos será liderada pela cofundadora Cristina Junqueira, que passou a atuar no país para conduzir a estruturação do novo banco. O ex-presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, deverá presidir o conselho de administração da futura instituição.

Segundo a empresa, essa primeira aprovação permite o início da fase de organização do banco, que envolve o cumprimento de exigências específicas do regulador. O processo ainda depende de autorizações adicionais da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), responsável pelo seguro de depósitos, e do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

Nessa etapa, o Nubank prevê capitalizar a nova instituição em até 12 meses e concluir a abertura do banco em até 18 meses, prazos estabelecidos pelos reguladores.

A companhia afirma que a decisão do regulador leva em conta sua atuação regulada em outros países. No México, a subsidiária Nu México recebeu em abril de 2025 autorização para se organizar como instituição bancária pela Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e aguarda a liberação para iniciar as operações.

No Brasil, o Nubank opera como instituição financeira regulada desde 2016 e já indicou que pretende obter uma licença bancária plena em 2026.

As ações da Nu Holdings são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York desde 2021, sob o código NU. A expansão nos Estados Unidos também está ligada ao plano da empresa de manter polos de operação em cidades como Miami, na região da Baía de São Francisco, no norte da Virgínia e no Research Triangle, na Carolina do Norte.

Outras instituições financeiras também se movimentam para atuar como banco nos Estados Unidos.

O BTG Pactual (BPAC11) (do mesmo grupo de controle da EXAME) concluiu a aquisição do M.Y. Safra Bank, obtendo, assim, licença para também operar como banco nacional.

O Inter (Nasdaq: INTR) também recebeu, no meio de janeiro, a permissão do Florida Office of Financial Regulation (OFR) e do Federal Reserve para estabelecer uma agência internacional na Flórida (EUA).