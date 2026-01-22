Nubank supera Bradesco e se torna 2º maior banco do Brasil em clientes

O Nubank ultrapassou o Bradesco e se tornou a segunda maior instituição financeira do Brasil em número de clientes, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira, 22.

De acordo com o ranking referente ao quarto trimestre de 2025, a fintech alcançou 112,0 milhões de clientes, acima dos 110,5 milhões registrados pelo Bradesco. A liderança permanece com a Caixa Econômica Federal, que soma 158,1 milhões de clientes.

Os números fazem parte do ranking de reclamações do BC que também traz a base de clientes das instituições financeiras. O levantamento mostra ainda que o Itaú Unibanco aparece na sequência, com 100,3 milhões de clientes, enquanto o Banco do Brasil contabiliza 81,9 milhões.

Nos últimos anos, o Nubank já havia ultrapassado Itaú e Banco do Brasil em número de clientes. Em nota, a instituição destacou que, desde 2022 — ano em que passou a integrar o grupo das cinco maiores do país —, foi o banco que mais cresceu proporcionalmente, avançando uma posição no ranking a cada ano.

O banco digital ressaltou ainda que 85% da sua base de clientes no Brasil permaneceu ativa mensalmente, enquanto a receita média por cliente ativo (ARPAC) atingiu seu maior patamar histórico no terceiro trimestre de 2025.

Segundo o Nubank, o desempenho reflete uma estratégia centrada na simplificação de serviços e na experiência do usuário. "Nossa base de mais de 112 milhões de clientes é resultado de um trabalho contínuo para oferecer produtos que façam sentido no dia a dia, combinando atendimento humano e tecnologia para eliminar complexidades", afirmou em nota Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil.

A executiva destacou que o foco da instituição vai além do crescimento numérico. "Mais do que crescer em números, nosso foco é a presença significativa na vida financeira das pessoas", disse.