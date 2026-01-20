Netflix melhora oferta e propõe pagamento 100% em dinheiro pela Warner

A Netflix simplificou sua proposta para adquirir os estúdios de cinema e TV da Warner Bros. Discovery (WBD) ao manter o mesmo valor oferecido anteriormente, mas com pagamento integral em dinheiro. A mudança foi comunicada pela plataforma de streaming nesta terça-feira, 20, em meio a uma disputa acirrada com a Paramount Skydance pelo controle do grupo de entretenimento.

Segundo a Netflix, o acordo revisado “simplifica a estrutura da transação, proporciona maior segurança aos acionistas da WBD em relação ao seu valor e acelera o processo de votação dos acionistas”. A operação segue avaliada em US$ 27,75 por ação da WBD.

A principal diferença está na forma de pagamento. Na proposta inicial, 16% do valor seria quitado em ações da Netflix. Agora, o pagamento seria feito 100% em dinheiro, o que deve permitir que os acionistas da Warner Bros. votem sobre a transação até abril.

Disputa com a Paramount Skydance

A aquisição da WBD virou alvo de uma disputa entre a Netflix e a Paramount Skydance nas últimas semanas. Enquanto a Netflix propôs comprar os estúdios de cinema e TV da Warner Bros. e toda a HBO, incluindo os canais e a plataforma HBO Max, a Paramount Skydance apresentou uma oferta para adquirir toda a WBD, incluindo o portfólio de canais de televisão, como CNN e Discovery.

No início de dezembro, a Netflix lançou uma proposta avaliada em US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas. Sem considerar o endividamento, o valor da transação seria de US$ 72 bilhões. O negócio ocorreria após a cisão entre os estúdios e um portfólio de canais de TV.

Já a Paramount Skydance apresentou uma oferta que avaliava a Warner Bros. Discovery em US$ 108,4 bilhões, mas a proposta foi rejeitada inicialmente em dezembro e novamente no dia 7 de janeiro, após uma tentativa de melhora nos termos.

Ação judicial e pressão sobre o conselho

Após as recusas, a Paramount Skydance entrou com uma ação judicial nos Estados Unidos exigindo que a Warner Bros. divulgue informações adicionais aos acionistas sobre a proposta da Netflix. A empresa alega que o conselho de administração da WBD mantém uma comunicação tendenciosa em favor da plataforma de streaming.

O CEO da Paramount, David Ellison, e seu pai, Larry Ellison, cofundador da Oracle, apresentaram uma proposta alternativa que inclui uma oferta pública de aquisição, garantia pessoal de financiamento de US$ 40,4 bilhões e a intenção de indicar membros ao conselho da Warner Bros. para barrar a negociação com a Netflix.

Por que a Netflix mudou a oferta

Segundo informações da Bloomberg, a Netflix revisou os termos da proposta para acelerar a conclusão do negócio, que ainda pode levar meses e enfrenta resistência de parlamentares americanos e da concorrente Paramount Skydance. No modelo inicial, os acionistas da Warner Bros. receberiam US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações da Netflix, com cláusulas de ajuste caso os papéis da plataforma caíssem abaixo de US$ 97,91.

Desde o início das negociações, em outubro, as ações da Netflix acumulam queda de cerca de 25%.

Por volta de 12h47, os ativos das empresas envolvidas eram negociados da seguinte forma em Nova York:

Netflix (NFLX): US$ 88,69, alta de 0,78%

US$ 88,69, alta de 0,78% Warner Bros. Discovery (WBD): US$ 28,47, queda de 0,38%

US$ 28,47, queda de 0,38% Paramount Skydance (PSKY): US$ 11,73, recuo de 0,55%

A disputa deve seguir no centro do noticiário nas próximas semanas, enquanto investidores e reguladores avaliam os próximos passos de uma das maiores negociações já vistas no setor global de entretenimento.

*Com informações da AFP