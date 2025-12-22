Paramount garante apoio do fundador da Oracle em nova oferta pela Warner

A Paramount afirmou nesta segunda-feira, 22, ter garantido formalmente o apoio financeiro do bilionário Larry Ellison em sua oferta hostil pela Warner Bros. Discovery (WBD).

O anúncio responde diretamente às dúvidas levantadas pelo conselho de administração da WBD sobre a solidez financeira da proposta.

Em comunicado, a Paramount informou que Ellison concordou em fornecer uma garantia pessoal irrevogável de US$ 40,4 bilhões para o financiamento em equity da oferta, além de cobrir eventuais pedidos de indenização relacionados à transação.

Segundo a empresa, o empresário também se comprometeu a não revogar o fundo da família Ellison nem transferir ativos de forma que prejudique a operação enquanto o negócio estiver em análise.

Larry Ellison é cofundador da Oracle e pai de David Ellison, CEO da Paramount. A falta de clareza sobre o envolvimento direto do bilionário vinha sendo um dos principais pontos de questionamento do conselho da Warner Bros. Discovery.

Na semana passada, o presidente do conselho da WBD, Samuel Di Piazza, afirmou à CNBC que havia preocupações sobre o real comprometimento de Ellison com a operação. “Não estávamos confiantes de que uma das pessoas mais ricas do mundo estaria presente no fechamento”, disse Di Piazza na ocasião. “Fazer um acordo é ótimo; concluir um acordo é melhor.”

A proposta da Paramount para adquirir a WBD

A Paramount manteve a proposta de US$ 30 por ação, em dinheiro, para adquirir a WBD. Apesar de não ter elevado o valor da oferta nesta segunda-feira, a empresa reforçou que considera sua proposta superior à apresentada pela Netflix.

Para se igualar à concorrente, a Paramount elevou a multa rescisória, aumentando o custo de uma eventual desistência do negócio.

No início do mês, a Warner Bros. Discovery anunciou um acordo para vender seus estúdios e ativos de streaming à Netflix, em uma transação avaliada em cerca de US$ 83 bilhões.

A Paramount, por sua vez, propõe comprar a totalidade da WBD, incluindo o portfólio de canais de TV, e estima o negócio em US$ 108,4 bilhões.

No pré-mercado, as ações da Warner sobem 3,87% às 10h49 (horário de Brasília). No mesmo horário, os papeis da Paramount registram alta de 2,91% e os da Netflix ganham 0,23%.