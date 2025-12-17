Warner rejeita oferta hostil da Paramount

A Warner Bros. Discovery (WBD) rejeitou nesta quarta-feira, 17, a oferta hostil feita pela Paramount para adquirir suas operações. Em uma resposta formal enviada aos acionistas, a WBD classificou a proposta da Paramount como "ilusória", alegando que ela oferece um valor inadequado e impõe riscos e custos significativos para a companhia.

A empresa também reafirmou sua confiança no plano de vender a maior parte de suas operações para a Netflix, uma negociação que, segundo seus executivos, representa uma oferta mais vantajosa para seus acionistas.

A proposta de aquisição da Paramount, no valor de US$ 30 por ação, foi apresentada como uma alternativa que supostamente oferece "mais valor e certeza" aos investidores.

Mas a WBD destacou em seu comunicado que a transação proposta pela Paramount não é uma garantia, questionando principalmente a solidez do financiamento por trás da oferta.

Um dos pontos centrais levantados pela Warner é a origem do capital: grande parte da oferta seria financiada por fundos de famílias reais do Oriente Médio, como as da Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi.

A participação externa, segundo os executivos da Warner, levantou preocupações, especialmente no contexto de segurança nacional, com legisladores americanos expressando receio sobre o impacto de uma possível transferência de influência sobre uma das maiores empresas de mídia dos Estados Unidos para investidores estrangeiros.

A Paramount, por sua vez, garante que seus financiadores renunciariam a direitos de voto e governança, caso o negócio se concretize, mas isso só intensificou as dúvidas sobre o envolvimento das famílias reais no processo.

A decisão final sobre o futuro da proposta está agora nas mãos dos acionistas da WBD, que, por enquanto, parecem divididos. Alguns já manifestaram a intenção de rejeitar a recomendação da empresa e aceitar a oferta da Paramount.