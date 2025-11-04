Invest

Investimentos em IA fortalecem projeções de Nvidia, AMD e Broadcom

Projeções indicam que os gastos globais com infraestrutura de IA podem alcançar até US$ 4 trilhões até 2030

Nvidia: Demanda por IA impulsiona otimismo para Nvidia, AMD e Broadcom (VCG/VCG/Getty Images)

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05h49.

A recente divulgação de resultados financeiros das grandes empresas de tecnologia reforçou o otimismo em torno do setor de semicondutores. A expectativa é de que a demanda por infraestrutura de inteligência artificial continue crescendo em ritmo superior à oferta, o que tende a impulsionar fabricantes de chips como Nvidia, AMD e Broadcom nos próximos anos.

O MarketWatch destacou que os balanços de companhias como Microsoft, Google, Amazon e Meta mostram que o apetite por investimentos em capacidade computacional permanece elevado. Todas as empresas ampliaram suas projeções de despesas de capital para os próximos trimestres, citando a necessidade de expansão de data centers para IA.

Nvidia e a infraestrutura de IA

O otimismo do mercado foi reforçado pelas declarações do CEO da Nvidia, Jensen Huang, que estimou que os gastos globais com infraestrutura de IA podem alcançar entre US$ 3 trilhões e US$ 4 trilhões até 2030. Segundo o MarketWatch, mesmo uma fração desse volume já representaria um cenário bastante positivo para os principais fabricantes de semicondutores.

Os ganhos potenciais até o fim da década podem atingir US$ 35 bilhões para a Nvidia, US$ 20 bilhões para a AMD e US$ 42 bilhões para a Broadcom. Essas empresas são responsáveis pelo fornecimento de GPUs e circuitos integrados de aplicação específica (ASICs), fundamentais para treinar e operar sistemas de IA.

A OpenAI firmou contratos com as três fabricantes para o fornecimento de até 26 gigawatts em capacidade computacional, volume que poderia gerar aproximadamente US$ 700 bilhões em receita com chips, caso todos os projetos sejam executados. O cálculo não inclui custos adicionais de energia, refrigeração e armazenamento.

Outro relatório, da Rosenblatt Securities, também manteve uma visão positiva para o desempenho da Nvidia. O MarketWatch projeta uma receita de US$ 50 bilhões para a Nvidia em 2026 - tendo como base o anúncio de US$ 500 bilhões em pedidos para a nova plataforma de IA Blackwell.

A Rosenblatt também destacou o avanço da Nvidia em novos segmentos, como telecomunicações e conectividade 6G, citando uma parceria recente com a Nokia.

Perspectiva de longo prazo segue favorável ao setor de chips

Segundo a reportagem do MarketWatch, analistas convergem na avaliação de que o ciclo de investimento em IA ainda está em sua fase inicial e que o aumento na demanda deve beneficiar não apenas os fabricantes de chips, mas também empresas de memória, armazenamento e equipamentos de semicondutores.

Com base nas projeções de Huang, o setor pode exigir entre 60 e 80 gigawatts de poder computacional de IA nos próximos anos — o que, a custos estimados de US$ 50 bilhões por gigawatt, exigirá novos aportes bilionários de empresas como a OpenAI e seus parceiros.

Para o mercado, esse cenário consolida as empresas de semicondutores como protagonistas do próximo ciclo de investimento em tecnologia, com a Nvidia à frente da transição global para a computação de IA.

