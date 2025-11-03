Alphabet faz nova emissão de títulos em dólar e euro para reforçar caixa

A Alphabet, empresa que controla o Google, anunciou uma nova emissão de títulos no mercado financeiro de Estados Unidos e Europa com o objetivo de levantar dinheiro para uso corporativo — o que inclui o pagamento de dívidas e o reforço do caixa.

Os papéis, conhecidos como títulos de dívida, serão vendidos em diferentes séries, conforme informações da agência Moody’s Ratings e divulgadas pela Reuters segunda-feira, 3.

Essa é a primeira captação global da empresa desde abril, quando a Alphabet arrecadou 6,75 bilhões de euros em uma operação semelhante no mercado europeu.

Alta nos investimentos em nuvem

O novo movimento acontece em um momento em que a demanda por serviços de inteligência artificial e computação em nuvem cresce rapidamente. Essas áreas vêm puxando o aumento de gastos das grandes empresas de tecnologia e exigem investimentos constantes em infraestrutura e data centers.

Nos últimos meses, outras gigantes também recorreram ao mercado de títulos. A Oracle levantou US$ 18 bilhões em setembro, e a Meta, dona de Facebook e Instagram, captou US$ 30 bilhões em outubro. Todas essas empresas buscam financiar a expansão de seus negócios em IA e armazenamento de dados.

A Alphabet segue como uma das líderes do setor digital, com receitas vindas principalmente do Google, do YouTube e de suas plataformas de publicidade online.

A companhia também vem integrando sua tecnologia de inteligência artificial Gemini ao buscador e a outros serviços, o que deve impulsionar novas fontes de receita no médio prazo.