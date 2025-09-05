Com avanço da Broadcom, Nvidia perdeu quase US$ 470 bilhões em valor de mercado desde agosto

As ações da Nvidia recuaram 2,7% nesta sexta-feira, 5, com a fabricante de semicondutores correndo o risco de perder sua marca histórica de US$ 4 trilhões em valor de mercado. A queda ocorre em meio ao avanço da Broadcom, que anunciou parceria estratégica com a OpenAI para desenvolver chips aceleradores de inteligência artificial.

Segundo reportagem da Bloomberg, a expectativa é que os primeiros modelos sejam lançados em 2026, aumentando a concorrência direta com a Nvidia, atualmente líder no fornecimento de hardware para IA.

Os papéis da Nvidia caíram para US$ 167, reduzindo sua capitalização de mercado para pouco acima de US$ 4 trilhões. Desde o pico em agosto, a companhia já perdeu cerca de US$ 470 bilhões em valor, acumulando queda de aproximadamente 10%.

Em contrapartida, a Broadcom disparou até 9,4% no pregão, atingindo valor de mercado de US$ 1,5 trilhão após adicionar quase US$ 150 bilhões em capitalização. Esse movimento consolidou a percepção de que a empresa pode ganhar espaço no segmento de IA com o apoio da OpenAI.

Apesar do avanço da Broadcom, analistas acreditam que a Nvidia siga com posição dominante no setor.