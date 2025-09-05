Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Com avanço da Broadcom, Nvidia perdeu quase US$ 470 bilhões em valor de mercado desde agosto

Queda nas ações da Nvidia e valorização recorde da Broadcom refletem disputa crescente pelo mercado de chips de inteligência artificial

Broadcom e OpenAI ampliam pressão sobre Nvidia e ameaçam liderança em chips de IA (Montagem EXAME//Wikimedia Commons)

Broadcom e OpenAI ampliam pressão sobre Nvidia e ameaçam liderança em chips de IA (Montagem EXAME//Wikimedia Commons)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 18h39.

As ações da Nvidia recuaram 2,7% nesta sexta-feira, 5, com a fabricante de semicondutores correndo o risco de perder sua marca histórica de US$ 4 trilhões em valor de mercado. A queda ocorre em meio ao avanço da Broadcom, que anunciou parceria estratégica com a OpenAI para desenvolver chips aceleradores de inteligência artificial.

Segundo reportagem da Bloomberg, a expectativa é que os primeiros modelos sejam lançados em 2026, aumentando a concorrência direta com a Nvidia, atualmente líder no fornecimento de hardware para IA.

Os papéis da Nvidia caíram para US$ 167, reduzindo sua capitalização de mercado para pouco acima de US$ 4 trilhões. Desde o pico em agosto, a companhia já perdeu cerca de US$ 470 bilhões em valor, acumulando queda de aproximadamente 10%.

Em contrapartida, a Broadcom disparou até 9,4% no pregão, atingindo valor de mercado de US$ 1,5 trilhão após adicionar quase US$ 150 bilhões em capitalização. Esse movimento consolidou a percepção de que a empresa pode ganhar espaço no segmento de IA com o apoio da OpenAI.

Apesar do avanço da Broadcom, analistas acreditam que a Nvidia siga com posição dominante no setor.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaOpenAIChipsInteligência artificial

Mais de Invest

Como clubes de futebol da Premier League faturam milhões e seguem endividados?

Acordo Mercosul e União Europeia pode redefinir exportações brasileiras em meio às tarifas dos EUA

Dólar fecha semana a R$ 5,41 com resultado fraco de emprego nos EUA

Com payroll bem abaixo do esperado, Ibovespa fecha na máxima histórica

Mais na Exame

Negócios

De US$ 1 milhão a US$ 23 milhões: a startup que quer destronar a OpenAI

Guia de Investimentos

Como clubes de futebol da Premier League faturam milhões e seguem endividados?

Mundo

Trump assina ordem executiva para renomear Departamento de Defesa como Departamento da Guerra

Future of Money

Com apoio de Donald Trump, USD1 será maior 'dólar digital' até 2028, projeta empresa