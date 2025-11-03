Ações da Amazon batem recorde após acordo de US$ 38 bilhões com a OpenAI

As ações da Amazon bateram recorde nesta segunda-feira, 3, depois que a OpenAI anunciou um acordo de US$ 38 bilhões com a Amazon Web Services (AWS). A parceria prevê o uso da infraestrutura de nuvem da AWS e de chips da Nvidia para ampliar a capacidade de processamento da criadora do ChatGPT.

O contrato é o primeiro firmado entre as duas empresas e representa uma das maiores movimentações da OpenAI desde que deixou de depender exclusivamente da Microsoft como fornecedora de nuvem. Com o novo acordo, a startup poderá executar seus sistemas diretamente nos data centers da AWS e expandir sua capacidade até 2026.

O anúncio impulsionou os papéis da Amazon, que subiram 4% no pregão, cotada a US$ 254,00,a e acumularam alta de 14% nos últimos dois dias, registrando o melhor desempenho em quase três anos.

De acordo com informações divulgadas pela CNBC, Dave Brown, vice-presidente da AWS, destacou que parte da capacidade computacional já está sendo usada pela OpenAI.

A parceria também prevê a construção de novos centros de dados nos Estados Unidos para atender à demanda por infraestrutura de inteligência artificial. A Amazon pretende disponibilizar centenas de milhares de chips da Nvidia, essenciais para o treinamento e a execução de grandes modelos de linguagem.

OpenAI prepara terreno para o futuro

Até o início deste ano, a OpenAI operava sob um contrato exclusivo com a Microsoft, que investiu cerca de US$ 13 bilhões na empresa desde 2019. Esse vínculo foi encerrado recentemente, permitindo à criadora do ChatGPT diversificar seus provedores de nuvem.

Além da Amazon, a OpenAI também firmou parcerias com Oracle e Google, mas a AWS é hoje o líder global em infraestrutura de nuvem. Para a Amazon, o contrato reforça sua presença no mercado de inteligência artificial e amplia a disputa com rivais como Microsoft e Google Cloud.

O CEO da AWS, Matt Garman, destacou que o acordo mostra a vantagem competitiva da companhia. “A abrangência e a disponibilidade imediata de computação da AWS nos colocam em posição única para dar suporte às cargas de trabalho da OpenAI”, disse.

OpenAI abrindo capital?

Para a criadora do chatbot, a parceria com a Amazon é mais um passo no processo de fortalecimento de sua estrutura antes de uma possível abertura de capital (IPO). O CEO Sam Altman afirmou que a expansão da infraestrutura é essencial para sustentar o avanço da IA de ponta.

Mesmo com o acordo assinado com a Amazon, a OpenAI continua parceira da Microsoft. Na semana passada, a empresa anunciou a compra de US$ 250 bilhões em serviços do Azure, mostrando que adota agora uma estratégia de múltiplos parceiros em vez de exclusividade.