Startup de nuvem Crusoe investe US$ 400 milhões em chips da AMD para novo data center de IA nos EUA

Na quinta-feira, 12, a Crusoe, startup de computação em nuvem focada em inteligência artificial, anunciou que planeja adquirir cerca de US$ 400 milhões em chips da AMD para expandir seu poder computacional. O objetivo é construir um data center nos Estados Unidos, onde serão instalados os cerca de 13.000 chips MI355X da AMD.

Esses chips serão oferecidos para clientes que desejam construir modelos de IA e rodar aplicações, podendo ser alugados para utilização por diversas empresas. O data center da Crusoe será projetado especificamente para suportar esses chips de IA e incluirá um sistema de resfriamento líquido para otimizar o desempenho.

O CEO da Crusoe, Chase Lochmiller, disse à Reuters que a instalação começará a operar no outono deste ano – entre setembro e novembro – e poderá ser dividida entre vários clientes ou ser dedicada a um único cliente, caso este deseje utilizar o cluster inteiro. O design otimizado do data center visa oferecer desempenho superior aos tradicionais, atendendo especificamente às necessidades da tecnologia.

Lochmiller também destacou que, embora menor que gigantes da computação em nuvem, como Microsoft, Amazon e Google, a Crusoe se destaca pela agilidade e pela alta concentração de talento em engenharia, o que a permite competir de maneira eficiente. A empresa utiliza componentes pré-fabricados, o que acelera a construção de seus data centers de forma similar ao modelo de casas pré-fabricadas.

As novas empresas da nuvem

O modelo de negócios da Crusoe é um exemplo do que vem sendo chamado de “neoclouds” — novas empresas de nuvem focadas em infraestrutura para IA. Empresas como AMD e Nvidia, líderes no fornecimento de chips para IA, estão diversificando suas fontes de receita ao atenderem a essas startups, além das gigantes da nuvem.

Com grande quantidade de memória de alta largura de banda, os chips MI355X da AMD são ideais para aplicações de IA, especialmente para processos de inferência, tornando-os uma escolha estratégica para a Crusoe no atendimento às crescentes demandas do setor de inteligência artificial.